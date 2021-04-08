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涉王立強共諜案收大陸集團7.5億　向心夫婦狂購信義3豪宅遭起訴

▲▼ 向心 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲向心夫妻涉嫌幫大陸吸金集團洗錢新台幣7.5億元 。（資料照／記者黃軍瑋攝）

記者劉昌松／台北報導

因捲入澳洲共諜王立強案，在台遭限制出境的中國創新公司負責人向心、龔青夫妻，被檢調查出，幫大陸國太集團吸金案主嫌洗錢港幣2億3百萬元，後來國太集團首腦因吸金人民幣4百多億元遭判刑，向心夫妻把港幣2億3百萬元(折合台幣約7.5億元)洗到台灣，在信義區買下3戶豪宅，台北地檢署8日依洗錢罪起訴向心夫妻，《國安法》部分另案偵辦。

自稱共諜的男子王立強（Wang Liqiang，音譯），在2019年間，接受澳洲電視節目訪問，自稱被香港的中國創新公司吸收當間諜，在台灣吸收組織網軍，影響台灣選舉，王立強隨後遭澳洲司法單位偵辦，台灣檢調在當年11月24日，將正要離開台灣的中國創新負責人向心、龔青夫妻攔下，隨即展開偵訊後限制出境。

▲自稱中國大陸間諜的王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲自稱大陸間諜的王立強。（資料照／翻攝自The Age）

檢調查出，向心夫妻短短幾年就在台北市信義路五段買下10樓、14樓共3戶豪宅，其中10樓的2戶打通，另外也在林口買了千萬還宅，曾以夫妻和女兒向子瑜名義，申請來台開公司但遭駁回，向心夫妻辯稱，因為很喜歡台灣的環境，所以希望在台投資置產，並強調都是自有資金。

但是檢調查出，向心夫妻購屋資金是從2016年8月間在台開戶，到2017年9月間，就陸續以港幣結售等現金付清，短時間內的大額款項來源可疑，深入追查發現，這筆總數港幣2億3百萬元，折合台幣約7.5億元的鉅款，根本是吸金集團犯罪所得。

起訴指出，原名向念興的向心在大陸從軍，曾先後任職中國北方工業集團、大陸國家機械工業委員會、大陸國家科學工業委員會，官拜中校退伍後，入籍香港改名向心，開設中國創新投資等公司，他的妻子龔青原本也是國家科學工業委員會所屬的「北京現代軍事雜誌社」美術編輯。

▲▼共諜案向心夫妻二度偵訊2小時。（圖／記者劉昌松攝）

▲向心、龔青夫妻都曾在大陸軍方色彩濃厚的公司上班。（資料照／記者劉昌松攝）

2011年底到2016年4月間，大陸國太投資控股集團，開始以明星代言、冠名贊助電視節目等方式，鼓吹民眾投資不動產、租賃在大陸地區吸金4百多億人民幣，國太基金集團首腦徐勤等人為了漂白鉅款，找上向心的中國創新公司，雙方簽訂協議，由國太入股中國創新，中國創新再以投資名義，把錢轉入國太集團旗下公司。

但是向心在收到國太的2億3百萬元港幣後，國太吸金案爆發，大陸公安發動搜索逮捕，徐勤已因集資詐騙等罪，被判處無期徒刑，國泰公司也被判罰人民幣3億元，向心則是在2016年8月9日遭大陸公安約談後，馬上在18日和妻子龔青一起，從香港飛來台灣，密集辦理銀行開戶、委託仲介在台購屋置產。

檢察官懷疑，向心夫妻買房子的錢，是來不及匯回國太集團的吸金所得港幣2億5百萬元，雖然吸金案發生在大陸，但幫助犯罪洗錢是萬國公罪，既然洗錢結果流入台灣，我國司法也可追訴，因此依《洗錢防制條例》，將向心、龔青夫妻提起公訴，並請法院諭知沒收3戶豪宅。

至於向心夫妻所涉違反《國安法》部分，北檢仍透過管道與澳洲方面合作偵辦中，2人限制出境令即將在12日到期，將由後續接案審理洗錢罪的台北地院決定，是否要另外裁定下達新的限制出境出海禁令。

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