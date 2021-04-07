驚險！通緝犯拒捕咬傷便衣警　正要掏槍射擊遭壓制

▲桃園市袁姓男子因案遭通緝，楊梅警分局偵查隊人員去年5月間到其住處埋伏，袁發現員警後為求逃逸咬傷小隊長還企圖持槍攻擊，被員警合力制伏。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市袁姓男子因詐欺案被新北市地檢署通緝在案，楊梅警分局去年5月間獲悉袁躲在楊梅區住家，員警5人到場埋伏拘捕，見袁欲外出時表明身分，未料袁為求兔脫竟咬傷許姓偵查小隊長，還企圖從隨身包包裡掏槍向員警射擊，但遭優勢警力合力制伏，當下查扣1把改造手槍與13發子彈；桃檢7日偵結依違反槍砲彈藥管制條例與妨害公務等罪嫌提起公訴。

檢警調查，32歲的袁姓男子曾因毒品與槍砲案入監服刑，前年6月出獄後，後來又因詐欺案被新北地檢署通知到案，但未到庭被發布通緝，楊梅警分局根據線報得知，袁男在楊梅區住家藏匿，去年5月31日晚間8時許，偵查隊許姓小隊長帶領2名偵查佐與2名制服員警到袁位於楊梅區秀才路住家埋伏。

▲桃園市袁姓男子因案遭通緝，楊梅警分局員警去年5月在住處合力拘捕到案，查扣改造手槍與彈匣等證物。

晚間近9時許，袁男從住家開門欲外出，其中劉姓偵查佐上前表明身分，袁見狀竟拔腿往後狂奔，許姓小隊長衝上前去抱住袁，袁張口咬傷許右小臂處，還企圖從隨身小包包掏出改造手槍欲反擊，許大喊「有槍」，其餘員警立即同時撲向袁，以警棍壓制袁在地上，查扣1把改造手槍與13發子彈，訊後移送桃檢偵訊。

桃檢偵訊時，袁男坦承拒捕與逃跑等犯行，也承認咬傷許姓小隊長，在場5名員警均指證歷歷，檢方根據警方查扣改造手槍，經送往刑事局鑑定後確認具有殺傷力，其中手槍握把、彈匣均採集到袁的DNA，警方也公布偵防車行車記錄器拍下雙方扭打過程等畫面佐證；檢方認定袁犯行明確，偵結依違反槍砲彈藥管制條例、妨害公務等罪嫌將袁提起公訴，因袁5年內再犯屬於累犯，檢方向建請地院從重量刑。



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