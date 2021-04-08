新任檢察長推薦入圍名單公布　司法官37期2大將爭首派

▲法務部長預計4月要圈選決定出6名新派任檢察長。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

法務部正在進行今年度6名新派任檢察長遴選作業，票選檢審委員今天經過多輪討論表決，選出12名檢察官，將交由檢審會討論後出正式入圍名單後，送交法部長圈選，其中2名司法官學院37期結業的檢察官馮成、黃智勇，都可望成為期別最輕的新派任檢察長。

法務部日前宣布檢察長人事異動時程，預計5月將有6個地檢署檢察長交接，檢察官人事審查委員會中的票選委員，從3月底徵求有意角逐首長職務的檢察官報名或推薦，最後共37名檢察官報名，檢審會將在4月9日提出12人入圍名單，交由法務部長圈選6名新派任檢察長。

檢審會共有17名委員，其中由全國檢察官選舉產生的9名票選委員，先根據各界推荐名單，在8日舉行會前會，經多輪討論及表決後，決定出6名檢察長缺額一倍的人選共12位，將向檢審會推薦入圍名單，除馮成、黃智勇可望成為司法官36期結業、現任連江地檢署檢察長張介欽之後，37期首派檢察長外，名單中最資深的是司法官26期的台中高分檢主任檢察官張宏謀。

票選委員推薦名單如下：

張宏謀 臺中高分檢署主任檢察官 26

洪培根 法務部參事 27

姜貴昌 臺高檢署主任檢察官 27

林嚞慧 法務部保護司副司長 32

蔡宗熙 臺中高分檢署檢察官 34

謝名冠 臺中高分檢署檢察官 34

鍾和憲 臺南高分檢署檢察官 35

張春暉 法務部參事 36

戴文亮 臺高檢署檢察官 36

蘇佩鈺 臺高檢署檢察官 36

馮 成 法務部廉政署主任秘書 37

黃智勇 臺中高分檢署檢察官 37

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