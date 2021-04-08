臺安包庇無牌健檢還給帳密登錄！院長等8人遭約談　涉詐122萬

▲臺安醫院院長黃暉庭(左)涉詐勞保補助健檢款遭約談。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

臺安醫院院長黃暉庭10年前指示將院內的健檢業務外包，但是外包業者未取得特殊體檢認可，黃暉庭等人竟同意業者可直接以臺安醫院名義，申報「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，全案經股東踢爆質疑有掏空背信嫌疑後，檢調懷疑黃暉庭與業者涉嫌詐領勞保補助122萬元，8日兵分3路搜索、約談黃等8人到案。

基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院原本都是自行辦理健檢業務，2011年起，黃暉庭指示臺安營運中心主任孟令妤把「巡迴體檢」及「到院體檢」2項業務，外包給紘瑞、紘昇2家公司成立的「臺安診所」，但是臺安診所只被勞動部認可辦理勞工一般體檢，卻違規辦理屬於特殊體檢的噪音作業檢查。

2017年間，有股東質疑紘昇負責人游佩瑜等人涉嫌掏空公司，隔年游女和丈夫許澤云另外開公司成立「臺安101診所」，承接台安醫院的巡迴健檢客戶，同樣未經許可，辦理多項勞保特殊體檢。

檢調查出，無論是之前的臺安診所、後來臺安101診所，都因為未獲得特殊體檢許可，無法登錄「全國勞工健康檢查資料庫登錄平臺HCD」，不能申報請領「勞工保險預防職業病健康檢查費用」，臺安醫院竟然乾脆提供醫院帳號密碼，讓診所可以登入HCD平臺申報費用，讓勞保局誤以為是臺安醫院作的體檢，並陸續核發補助款共約122萬元。

台北地檢署檢察官鄭少珏8日指揮調查局台北市調查處，兵分3路搜索，並約談臺安醫院院長黃暉庭等8人，據了解，搜索地點並不包括臺安醫院及診所，全案朝觸犯偽造文書及詐欺等罪嫌方向偵辦。

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