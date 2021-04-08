立院設置「小外交部」任務編組　游錫堃盼全面推動國會外交

▲立法院長游錫堃接見公民監督國會聯盟理事長吳鯤魯。（圖／游錫堃辦公室提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃8日表示，儘管目前受到新冠肺炎疫情影響，但立法院推動國會外交並沒有因此停滯，包括立委成立許多與外國國會的國會聯誼組織，立法院也已設有「國際事務小組」的臨時性任務編組，希望未來能變成國際處，作為立法院中的「小外交部」，進而推動國會的國際事務。

游錫堃8日在立法院秘書長林志嘉、立法院顧問洪慈庸、立法院法制局局長陳清雲、立法院秘書處處長吳慧玲等人的陪同下，在立法院接見公民監督國會聯盟理事長吳鯤魯率領幹部一行16人。

游錫堃表示，公督盟對台灣國會的貢獻比他本人還要多，例如許多法案都源於公督盟之倡議，尤其公督盟對於立委的評鑑，監督委員並促進委員自律，是國會進步的重要機制。

游錫堃建議，對於行政機關或是法案改革，可以參考美國遊說制度，向黨團及立委進行遊說、共同參與立法。

游錫堃指出，國營事業年度預算審議都比較晚通過，未通過預算雖然可以照前年度預算額度內先行動支，但他也舉例，如果身為國營事業總經理，具有雄心壯志想為國營事業賺錢、對全民有貢獻，但預算僅能照過去方式執行，「這樣國營事業如何進步」。

游錫堃坦言，受限於立法院是合議制，目前看起來各黨團還沒有共識，要很快通過應該是有困難的。

提及立法院的遷建議題，游錫堃表示，原本期盼能在任內四年，至少能夠完成選址，不過回歸到立法院的合議制度，這些也都需要有公開透明的程序，必須先釐清主客觀條件及現場勘查地點，才能有更進一步的推動。

游錫堃也指出，在推動國會外交方面，儘管目前受到新冠肺炎疫情影響，但立法院推動國會外交並沒有因此停滯，包含立委也成立許多與外國國會的國會聯誼組織。

游錫堃說明，過去一個國家在立法院可能有兩、三個同樣的聯誼會，但考量對外的外交工作需要行動一致，因此自第十屆起便協調以「一國一聯誼會」的原則推動，期待在疫情結束之後能夠有更好的發揮。

游錫堃也說，立法院已經設有「國際事務小組」的臨時性任務編組，未來希望變成國際處，作為立法院中的「小外交部」，進而能更全面地推動國會的國際事務。

游錫堃強調，自己是民主至上、國會至上，並再次強調國會才能代表民意、也是台灣民主最高殿堂，國會地位要提升，形象應該要更好，國會也是一種主權象徵，他身為院長會盡力而為，讓台灣擁有更好的國會品質。

吳鯤魯則肯定，游錫堃推動國會透明化、國會公民教育、國會頻道2.0等作為，並且啟動開放國會行動方案，讓立委資訊更加透明，也呈現立委及關係人承接標案之交易方案，讓開放國會更推進一步。

吳鯤魯也說，未來應該再持續深化台灣受到國際社會肯定，國會外交推動也很順利，相信疫情結束，國會外交一定會展現成果。

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