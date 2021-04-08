民進黨立委譴責緬甸軍政府暴力鎮壓　籲我政府國企及官銀莫成幫兇

▲民進黨立委洪申翰等人召開「真槍實彈遍地烽火！譴責緬甸軍方暴力鎮壓」記者會。（圖／洪申翰辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

緬甸軍方自今年2月1日發動政變至今，拘押文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和多位民選政府官員。對此，多位民進黨立委8日譴責緬甸軍政府的暴力鎮壓，呼籲緬甸軍政府立即釋放所有民選政治領袖，以及台灣政府應給予緬甸人民人道援助。

民進黨立委洪申翰、羅美玲、江永昌、何志偉8日上午於立法院召開「真槍實彈遍地烽火！譴責緬甸軍方暴力鎮壓」記者會，全力聲援緬甸人民、譴責軍政府的暴力鎮壓，呼籲緬甸軍政府立即釋放所有民選政治領袖。以及台灣政府應給予緬甸人民最充足的人道援助。

▲民進黨立委洪申翰。（圖／洪申翰辦公室提供）



洪申翰表示，目前各國除了譴責緬甸軍方暴力鎮壓，也相繼提出制裁行動，包括美國、英國、歐盟都對緬甸軍方人士及其企業發布制裁，他也請外交部、金管會等相關部會，協查我國在緬甸投資的國營事業及官股銀行名單中，是否有與受到國際制裁人士或企業往來。

洪申翰認為，政府應避免讓我國在緬甸投資的國營企業及官股銀行，成為緬甸軍政府金流運作的幫兇，相信這是具體且有效能實際挺緬甸人民的方式。

羅美玲也說，自己身為新住民，同樣關切在台灣的緬甸新住民朋友，特別下禮拜就是緬甸新年，面對家鄉的動盪，也無法安心過年，她要求緬甸軍政府盡早釋放被捕人士、停止暴力，還給緬甸民眾安定的生活。

▲民進黨立委羅美玲。（圖／洪申翰辦公室提供）



江永昌指出，新北市中和有台灣最大的緬甸社群，許多緬甸鄉親紛紛向他表達憂心，更掛念緬甸親友安危，呼籲緬甸軍政府應立即停止對民眾的暴力與血腥鎮壓，同時也對於追求自由民主而失去性命的緬甸人民，致上哀悼與最高的敬意。

何志偉強調，緬甸軍方對平民動用武力、踐踏人權，至今已500多人身亡，是天理不容的暴行，民主自由是人類的普世價值，而台灣是自由民主的捍衛者。

何志偉說，台灣是少數由威權統治成功轉型為民主法治的國家，今日社會、經濟發展的成果背後正是自由民主的支撐，台灣人更應該站出來聲援緬甸、譴責暴行，捍衛民主自由的價值。

▲民進黨立委何志偉。（圖／洪申翰辦公室提供）



范雲指出，台灣是新興的民主國家，曾經歷過228事件，也經歷過90年代的民主化演變，台灣之所以可以成為和平民主的國家，就是因為得到國際民主陣營的支持。

曾經於2005年發起成立「台灣自由緬甸網絡」的台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，過去幾年原本國際社會以為緬甸將步入穩定的民主發展，但在2月的一場軍事政變，讓緬甸人民陷入殺戮的危險之中，軍警鎮壓的殘暴程度有過之而無不及。

孫友聯說，台灣作為國際民主社會的一員，應該立即並持續表達對緬甸民主、人權的關切和支持。

台灣人權促進會秘書長施逸翔呼籲，立法院各黨團應該放下政黨的成見，跨黨派、無異議地通過支援緬甸人民民主與人權的決議，並且基於人道考量，延長在台緬甸人士的居留期限，提出實際的撐緬甸作為。

留台緬甸學生代表張如明指出，目前緬甸的民主英雄們都還在前線參與公民不服從運動，為爭取自由民主持續努力，堅決反對軍政府的暴力鎮壓，雖然這些民主英雄面對種種困難，但是在全國人民的幫助下，一定能持續奮鬥，在海外的緬甸人也會站在一起。

▼民進黨立委范雲。（圖／洪申翰辦公室提供）



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