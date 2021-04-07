游錫堃：台灣奪民主指數東亞之冠　能撫慰鄭南榕在天之靈

▲游錫堃以「與民主同盟一起捍衛言論自由，持續為人權發聲」在臉書發文追思鄭南榕。（圖／取自游錫堃臉書）



記者林銘翰／台北報導

今天是言論自由日，也是「自由時代」雜誌創辦人鄭南榕逝世32周年，立法院長游錫堃表示，在許多民主前輩奉獻努力下，台灣拿下2020年民主指數東亞之冠，相信能撫慰鄭南榕的在天之靈。

游錫堃7日下午在臉書以「與民主同盟一起捍衛言論自由，持續為人權發聲」為題發文，表示今天是台灣的言論自由日，也是鄭南榕先生殉道32年的日子。

游錫堃認為，在許多民主前輩奉獻努力下，台灣拿下2020年民主指數東亞之冠，相信能撫慰鄭南榕先生的在天之靈。

游錫堃指出，言論自由是促進社會進步與紮穩民主基礎最重要的元素，令人遺憾的是，中共現在不僅迫害自己國人言論自由，更時常以強國之姿對世界各國國會議員發言指指點點，甚至祭出制裁手段。

游錫堃說，慶幸的是美、英、加、澳、法、義、德、歐洲議會等民主同盟意識到中共的威脅，共同譴責並聯合制裁，捍衛民主同盟的言論自由，繼續為人權發聲。

游錫堃強調，曾經活在沒有言論自由的年代，讓他更加珍惜這得來不易的民主成果，盼台灣的未來，世世代代都能悠遊在自由的國度。

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