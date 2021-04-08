葡萄行銷高手！大葉視傳系奪冠　9日與王惠美上東森購物創佳績

記者唐詠絮／彰化報導

「我們要和縣長一起上電視了！」大葉大學視覺傳達設計學系大三生蔡侑庭、許為詠、吳澤昊，參加彰化縣工商發展投資策進會主辦的「尋找與縣長上電視行銷彰化葡萄高手」競賽，勇奪第一名，獲頒一萬元獎金，並將在明(9)日下午3點20分，與縣長王惠美一起上47台東森電視購物台行銷彰化的優質葡萄。

▲大葉大學視傳系學生獲行銷彰化葡萄高手競賽第一名。（圖／大葉大學提供，，以下同）

視傳系三年級的蔡侑庭表示，大葉視傳教導他們以人為本的創作思維，他們從這樣的信念出發，實地到大村的藍天香果園跟園主請益葡萄如何種植，以及相關知識，在深入了解產業後，他們結合空拍、影片剪輯，介紹彰化的農業生態。自我行銷影片順利入選比賽第二階段，現場面試時，他們也製作了珍珠版海報輔助宣傳，很開心能受到評審肯定，獲評第一名。

視傳系大三生許為詠指出，他們蒐集資料時，發現想要葡萄長得好，要搭設白色棚架，才能防蟲、抗寒，因此拍攝影片時，除了葡萄園內部，他也操作空拍機拍攝葡萄園鳥瞰畫面，讓大家看到保護葡萄的白色棚架。

視傳系大三生吳澤昊說，為了呈現葡萄園最美麗的一面，他們事先觀察地形，尋找最好看的拍攝角度，影片由團隊成員蔡侑庭主講，再根據介紹的內容，穿插葡萄園畫面，他們前往拍攝時，葡萄還沒成熟，因此透過調色，讓葡萄的綠色看起來更鮮豔、更可口。

指導老師、視傳系助理教授易映光強調，大葉視傳透過平面暨多媒體設計、動畫設計、影像製作三面向課程，引導學生多元學習，此次挑戰「尋找與縣長上電視行銷彰化葡萄高手」競賽的同學，不只是結合學校所學，運用影片、平面設計來介紹葡萄，學生更實際走進葡萄園，與園主互動，認識在地農業特色，學生從「以人為本」的精神出發，實踐美學訓練於生活中，因此作品能引發共鳴，獲得評審肯定。

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