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葡萄行銷高手！大葉視傳系奪冠　9日與王惠美上東森購物創佳績

記者唐詠絮／彰化報導

「我們要和縣長一起上電視了！」大葉大學視覺傳達設計學系大三生蔡侑庭、許為詠、吳澤昊，參加彰化縣工商發展投資策進會主辦的「尋找與縣長上電視行銷彰化葡萄高手」競賽，勇奪第一名，獲頒一萬元獎金，並將在明(9)日下午3點20分，與縣長王惠美一起上47台東森電視購物台行銷彰化的優質葡萄。

▲大葉大學視傳系學生獲尋找與縣長上電視行銷彰化葡萄高手競賽第一名。（圖／大葉大學提供）

▲大葉大學視傳系學生獲行銷彰化葡萄高手競賽第一名。（圖／大葉大學提供，，以下同）

視傳系三年級的蔡侑庭表示，大葉視傳教導他們以人為本的創作思維，他們從這樣的信念出發，實地到大村的藍天香果園跟園主請益葡萄如何種植，以及相關知識，在深入了解產業後，他們結合空拍、影片剪輯，介紹彰化的農業生態。自我行銷影片順利入選比賽第二階段，現場面試時，他們也製作了珍珠版海報輔助宣傳，很開心能受到評審肯定，獲評第一名。

▲大葉大學視傳系學生獲尋找與縣長上電視行銷彰化葡萄高手競賽第一名。（圖／大葉大學提供）

視傳系大三生許為詠指出，他們蒐集資料時，發現想要葡萄長得好，要搭設白色棚架，才能防蟲、抗寒，因此拍攝影片時，除了葡萄園內部，他也操作空拍機拍攝葡萄園鳥瞰畫面，讓大家看到保護葡萄的白色棚架。

視傳系大三生吳澤昊說，為了呈現葡萄園最美麗的一面，他們事先觀察地形，尋找最好看的拍攝角度，影片由團隊成員蔡侑庭主講，再根據介紹的內容，穿插葡萄園畫面，他們前往拍攝時，葡萄還沒成熟，因此透過調色，讓葡萄的綠色看起來更鮮豔、更可口。

▲大葉大學視傳系學生獲尋找與縣長上電視行銷彰化葡萄高手競賽第一名。（圖／大葉大學提供）

指導老師、視傳系助理教授易映光強調，大葉視傳透過平面暨多媒體設計、動畫設計、影像製作三面向課程，引導學生多元學習，此次挑戰「尋找與縣長上電視行銷彰化葡萄高手」競賽的同學，不只是結合學校所學，運用影片、平面設計來介紹葡萄，學生更實際走進葡萄園，與園主互動，認識在地農業特色，學生從「以人為本」的精神出發，實踐美學訓練於生活中，因此作品能引發共鳴，獲得評審肯定。

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