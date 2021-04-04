感謝76行者無償修復！王惠美為太魯閣慘案默哀　捐出一月所得

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，截至目前造成50死200傷的慘劇，縣長王惠美默哀，並捐出一個月所得，協助太魯閣事故傷亡者家屬度過難關，也呼籲大家像彰化76行者一樣有錢出錢、有力出力，讓亡者安息，家屬早日走出傷痛。

▲彰化縣長王惠美為台鐵太魯閣重大傷亡致哀。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美4日下午在彰化體育參加P. LEAGUE+(臺灣男子職業籃球聯盟)籃球聯賽，現場吸引滿滿的民眾前來，比賽前因為花蓮太魯閣號重大事故，賽前所有人皆默哀一分鐘，盼亡者安息，生者早日走出傷痛，恢復平靜的生活。

王惠美看到來自彰化遺體修復師「76行者遺體美容修復團隊」，協助花蓮太魯閣災難事故現場義務無償修復亡者大體，在粉專po文感謝團長陳修將能秉持「盡吾等力，圓汝等身」，在各重大事故中總能見到他們無私的身影，感謝你們號召全國修復師夥伴們，前往花蓮太魯閣災難事故現場，義務無償修復亡者大體，只為盡所能給往者一份尊嚴，讓生者在內心中留存亡者最後美好的記憶；除此之外王惠美也捐出一個月所得，協助太魯閣事故傷亡者家屬度過難關。

▲彰化縣長王惠美(左)感謝76行者。（圖／翻攝自王惠美粉專）

以下為捐款帳戶：

國內部分：

1.民眾可使用自動櫃員機(ATM)、網路銀行進行捐款，收款銀行為台灣銀行(004)，捐款帳號003001727277、戶名為「衛生福利部賑災專戶」。亦可至台銀臨櫃存款、台灣行動支付(台灣pay)轉帳辦理。

2.民眾可使用郵政劃撥方式(帳號50269506)，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，並新增自動櫃員機(ATM)辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構代號700、帳號700001050269506。

3.民眾可至金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

4.民眾可至四大超商門市透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款到衛福部賑災專戶。民眾只要在超商門市多媒體終端機，點選「0402太魯閣號事故(衛福部)」，並依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。相關捐款手續費將由該公司自行吸收，不會向民眾收取任何費用。代收捐款金額為100元~2萬元。

國外部分：

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

衛福部表示，以上均請指定用途為「0402太魯閣號事故案」，並於匯款單或郵政劃撥儲金存款收據空白處敘明捐款用途，另將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或將相關資料檔案以電子郵件寄至sa21909038@mohw.gov.tw，以利寄送收據。

►城隍爺釋放冤魂，偵訊室屍臭味讓蔡京京尖叫痛哭...

►女孩要的都在這裡