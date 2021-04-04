　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

感謝76行者無償修復！王惠美為太魯閣慘案默哀　捐出一月所得

記者唐詠絮／彰化報導

台鐵太魯閣號2日發生重大傷亡事故，截至目前造成50死200傷的慘劇，縣長王惠美默哀，並捐出一個月所得，協助太魯閣事故傷亡者家屬度過難關，也呼籲大家像彰化76行者一樣有錢出錢、有力出力，讓亡者安息，家屬早日走出傷痛。

▲彰化縣長王惠美致哀。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化縣長王惠美為台鐵太魯閣重大傷亡致哀。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美4日下午在彰化體育參加P. LEAGUE+(臺灣男子職業籃球聯盟)籃球聯賽，現場吸引滿滿的民眾前來，比賽前因為花蓮太魯閣號重大事故，賽前所有人皆默哀一分鐘，盼亡者安息，生者早日走出傷痛，恢復平靜的生活。

王惠美看到來自彰化遺體修復師「76行者遺體美容修復團隊」，協助花蓮太魯閣災難事故現場義務無償修復亡者大體，在粉專po文感謝團長陳修將能秉持「盡吾等力，圓汝等身」，在各重大事故中總能見到他們無私的身影，感謝你們號召全國修復師夥伴們，前往花蓮太魯閣災難事故現場，義務無償修復亡者大體，只為盡所能給往者一份尊嚴，讓生者在內心中留存亡者最後美好的記憶；除此之外王惠美也捐出一個月所得，協助太魯閣事故傷亡者家屬度過難關。

▲彰化縣長王惠美捐出一日所得。（圖／翻攝自王惠美粉專）

▲彰化縣長王惠美(左)感謝76行者。（圖／翻攝自王惠美粉專）

以下為捐款帳戶：
國內部分：
1.民眾可使用自動櫃員機(ATM)、網路銀行進行捐款，收款銀行為台灣銀行(004)，捐款帳號003001727277、戶名為「衛生福利部賑災專戶」。亦可至台銀臨櫃存款、台灣行動支付(台灣pay)轉帳辦理。
2.民眾可使用郵政劃撥方式(帳號50269506)，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，並新增自動櫃員機(ATM)辦理金融卡跨行轉帳捐款，金融機構代號700、帳號700001050269506。
3.民眾可至金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
4.民眾可至四大超商門市透過7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go，捐款到衛福部賑災專戶。民眾只要在超商門市多媒體終端機，點選「0402太魯閣號事故(衛福部)」，並依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。相關捐款手續費將由該公司自行吸收，不會向民眾收取任何費用。代收捐款金額為100元~2萬元。

國外部分：
國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。
衛福部表示，以上均請指定用途為「0402太魯閣號事故案」，並於匯款單或郵政劃撥儲金存款收據空白處敘明捐款用途，另將捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至02-85906065，或將相關資料檔案以電子郵件寄至sa21909038@mohw.gov.tw，以利寄送收據。

城隍爺釋放冤魂，偵訊室屍臭味讓蔡京京尖叫痛哭...

女孩要的都在這裡

ET快訊
張育成4支2還敲勝利打點！　首安首打點首得分一次來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國軍怪手機具首度進駐水庫清淤　空拍畫面令人驚嘆

快訊／國道桃園驚傳車禍！轎車自撞成一團廢鐵　駕駛受困無呼吸心跳

桃警專車開導　從花蓮接回太魯閣號罹難者遺體

新北推分享惜食鳳梨食譜　清爽開胃好滋味大公開

黃偉哲心繫台鐵事故傷亡市民　社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

台藝大美術書畫系友會聯展　融合傳統現代藝術齊聚新北

新住民多元文化節4月起跑　找找，住在新北的世界聲音

新北八里免費F125新巴士　轉型878市區公車

4月4日世界流浪動物日　新北毛寶貝教育園區給兒童最棒禮物

貢寮水梯田「遇見雞母嶺」　海大學術力帶動地方打造山海美景

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

腿受傷！她忍痛奮力搬椅助逃生　女童母探視致謝...兩人相擁而泣

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

難得約會！牙醫男友卻說「妳拍夠了沒」　Apple轉頭偷哭...全場女生心疼

國軍怪手機具首度進駐水庫清淤　空拍畫面令人驚嘆

快訊／國道桃園驚傳車禍！轎車自撞成一團廢鐵　駕駛受困無呼吸心跳

桃警專車開導　從花蓮接回太魯閣號罹難者遺體

新北推分享惜食鳳梨食譜　清爽開胃好滋味大公開

黃偉哲心繫台鐵事故傷亡市民　社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

台藝大美術書畫系友會聯展　融合傳統現代藝術齊聚新北

新住民多元文化節4月起跑　找找，住在新北的世界聲音

新北八里免費F125新巴士　轉型878市區公車

4月4日世界流浪動物日　新北毛寶貝教育園區給兒童最棒禮物

貢寮水梯田「遇見雞母嶺」　海大學術力帶動地方打造山海美景

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

拜登力推57兆基礎建設計畫　能源部長：共和黨若不支持仍會推動

保加利亞國會大選　出口民調：總理政黨仍為最大黨

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

地方熱門新聞

國道桃園自撞　駕駛受困無呼吸心跳

攝影好手空拍國軍進駐水庫清淤

桃警專車接回太魯閣號事故遺體

社會局成立救助專戶協助台南受災民眾

35年後再見面　竟在龍潭公墓樹葬區

潤餅輝開46爐　排隊人龍等2小時

改善學校電力設備　基隆明年5月班班有冷氣

謝76行者無償　王惠美捐一日所得

貢寮水梯田「遇見雞母嶺」　打造共存共享山海美景

世界流浪動物日　新北教育園區給兒童最棒禮物

首屆互新野梅製梅競賽「梅王」誕生

台鐵太魯閣號事故民進黨台南黨公職合捐100萬

防疫縮小規模　葉五美公祭祖僅百餘人

清明南警治安大掃蕩成果佳

更多熱門

相關新聞

獨／李義祥員工墜谷「頭被削一半」

獨／李義祥員工墜谷「頭被削一半」

「義祥工業社」的工程車2日滑落邊坡，被太魯閣號迎面撞上，奪走50條人命；工程負責人李義祥不僅被起底有民進黨背景，曾擔任過民進黨花蓮縣黨部黨代表，過去諸多不良紀錄也一ㄧ被揭露。

LIVE／工程車先橫躺「太魯閣號煞不住」！台鐵最新說明

LIVE／工程車先橫躺「太魯閣號煞不住」！台鐵最新說明

北捷穩定「台鐵常出包」　網揭關鍵：不能比

北捷穩定「台鐵常出包」　網揭關鍵：不能比

米其林餐廳員工為太魯閣捐一日薪　和億、環球購物、饗賓集團捐善款

米其林餐廳員工為太魯閣捐一日薪　和億、環球購物、饗賓集團捐善款

衛福部設「太魯閣捐款專戶」挨批：為什麼要

衛福部設「太魯閣捐款專戶」挨批：為什麼要

關鍵字：

太魯閣76行者修復王惠美

讀者迴響

熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

預言文被挖　唐綺陽「心頭都是痛」再提醒

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

林佳龍深夜臉書宣布辭去交通部長一職

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

「南拳媽媽」張傑變筋肉男！低調參加健美比賽

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面