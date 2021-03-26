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彰化因應「供五停二」開發烏溪伏流水　5月起日增3萬噸供水

▲▼彰化縣長王惠美視察烏溪伏流水工程，一旦完工，每天可增3萬噸水。（圖／彰化縣政府提供）

▲▼彰化縣長王惠美視察烏溪伏流水工程，一旦完工，每天可增3萬噸水。（圖／彰化縣政府提供，下同）

記者鄧木卿／彰化報導

因應缺水危機，水利署、台灣自來水公司已在彰化市田中里進行烏溪堤防烏溪伏流水工程，預計5月7日竣工，連同淨水設施總經費1.9265億元，彰化縣長王惠美26日與經濟部水利署長賴建信等人前往視察，了解水源開發情形及尋求因應之道，預計4月底每天可先增加1萬噸水量，工程全部完工後，每天更可增加2萬噸水量，以支援北彰化供水。

▲▼彰化縣長王惠美視察烏溪伏流水工程，一旦完工，每天可增3萬噸水。（圖／彰化縣政府提供）

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王惠美說，要特別謝謝署長，署長是彰化人，是彰化之光，長期關心彰化、中部地區的水資源，她擔任立委時就一直很關心找水源，開發伏流水，因彰化缺少自己的水源，一天約要38.6萬噸的水，其中從豐原來的有近8萬噸，由林內供應的約3.5萬噸，其餘約71％的27.7萬噸，仰賴自來水公司203口的地下水井供給，她很擔心不足，這次很謝謝水利署要在短短一個月開發伏流水，協助抗旱。

▲▼彰化縣長王惠美視察烏溪伏流水工程，一旦完工，每天可增3萬噸水。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，4月6日開始供五停二，分區輪流供水，彰化縣有彰化市、和美鎮及花壇鄉等地約8萬名鄉親受影響，這段時間要拜託大家節約用水，在網路看到大家互相留言節水措施，讓她很感動，例如廁所馬桶放一個保特瓶可以節水，將洗澡水留做沖馬桶等方法，當然會造成大家生活上的不便，也呼籲大家共體時艱一起來抗旱。

▲▼彰化縣長王惠美視察烏溪伏流水工程，一旦完工，每天可增3萬噸水。（圖／彰化縣政府提供）

經濟部水利署長賴建信表示，感謝王縣長的支持，在中央與地方合作之下，原本每天有1萬噸伏流水備源水源，現在因應緊急抗旱再積極趕辦，烏溪伏流水工程完工後，每天又會再增加約2萬噸的備源水源，也就是說，彰化就可以有3萬噸的伏流水水源，伏流水運用在溪床下的水，經淨水廠再加以處理，對於今年連續枯旱將有很大幫助，從過去經驗來看，以往的1萬噸備源水源就可以有很大的效果，未來也將再規劃雨水再利用等，共同解決缺水危機。

▲▼彰化縣長王惠美視察烏溪伏流水工程，一旦完工，每天可增3萬噸水。（圖／彰化縣政府提供）

此外，縣府已經向自來水公司協調，提供40多個供水站供民眾使用，消防局的水庫車也已清毒完畢隨時可以支援，如果還不足，可向縣府反映；另外，縣內3座汙水處理廠也提供回收水，給大家做為非食用水使用，縣府會用盡所有方法幫助大家，拜託鄉親要節約用水，公部門也會盡所能的調配所有水源，讓工業、農業及民生用水的影響都能減最低。

▲▼彰化縣長王惠美視察烏溪伏流水工程，一旦完工，每天可增3萬噸水。（圖／彰化縣政府提供）

經綠處指出，目前烏溪除了已有的第一、第二寬口井以外，這項工程是水利署中區水資局辦理烏溪伏流水擴大利用計畫，並配合台水公司施工開發水源，於烏溪74線上游新設20000CMD（噸/日）淨水處理設施，以及600m/mDIP清水連接管線，以支援北彰化供水，開發新的水源，減低旱災對民生之影響，總經費1.9265億元，其中淨水設施1.26億元、伏流水工程6665萬元。

水資處表示，彰化市水資源回收中心、二林汙水廠及鹿港福興水資源回收中心等，是目前彰化縣已啟用的三座汙水處理廠，專門收集民生汙水，經處理過後的水進行回收再利用，縣府超前部署，即日起皆開放提供民眾及各機關取用，而且為了便民，假日也無休，一樣可前往取水，取水時間為8：00～17：00，請向廠區人員辦理登記，並由廠區人員陪同取水，且請使用於非接觸人體項目（例如：清洗道路、澆花等等）。

與會來賓還有彰化市長林世賢、水資處長陳詔慶、經綠處副處長王盟貴、各級民代及地方仕紳等。

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