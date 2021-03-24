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神蹟！稟報「恢復媽祖遶境」王惠美連擲9聖筊　廖大乙：吉兆

記者唐詠絮／彰化報導

為了擇定彰化媽祖文化節舉辦日期，縣長王惠美會同十三間宮廟人員24日前往芳苑「福海宮」擲筊，起初擲6筊完全沒杯，縣長再稟報恢復「遶境祈福」掃除瘟疫後，竟連獲9聖杯，擇定從10月9日起舉行3天，以祈求風調雨順、疫情遠離；民俗大師廖大乙對此表示，數字9為太極，象徵天地圓滿，是吉兆。

▲縣長王惠美到福海宮擲筊。（圖／彰化縣政府提供）

▲縣長王惠美到福海宮擲筊。（圖／彰化縣政府提供）

▲縣長王惠美到福海宮擲筊。（圖／彰化縣政府提供）

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連擲9聖筊是17年來首長首度擲下最多的一次，令在場人士嘖嘖稱奇，連呼「神蹟」。廖大乙表示，第一輪擲筊6杯沒杯，數字6象徵大地萬物順利，但都沒杯表示這個日期不吉祥不適合；接著連擲9聖杯高興的答應，日期又在雙十節前後，也表示媽祖希望在國慶日，這個舉國慶祝的好日子，恢復遶境大家一起熱鬧，祈求國泰民安。

▲縣長王惠美到福海宮擲筊。（圖／彰化縣政府提供）

廖大乙指出，今年天候正值風不調雨不順，縣長王惠美又是代表一縣之長，靈動力與磁場與一般人不同，尤其聖母媽祖也是同為女性，由王惠美擲筊喬日期更是正確的決定。

王惠美表示，今天前來王功福海宮向媽祖請示兩件事，第一件是今年已邁入第17年的「2021王功漁火節」，媽祖允以三個聖杯將於7月31 日、8月1日舉辦，另外，13間宮廟聯合遶境的「2021彰化縣媽祖祈福文化節」活動，媽祖今天很高興也以連續9個聖杯擇定，將於10月9日、10日及11日進行三天，歡迎所有鄉親屆時一起來共襄盛舉，感謝所有宮廟、執事人員對媽祖的付出，相信團結就是力量，13間媽祖廟共同的力量，一定可以更加保庇我們，平安順遂度過此次疫情與旱災。

▲縣長王惠美到福海宮擲筊。（圖／彰化縣政府提供）

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