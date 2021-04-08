　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衛福部4.5億捐款怎用？蘇貞昌「三指示」：孩童未成年教育也該做

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外造成50人死亡、216人輕重傷的意外。對於衛福部接受各界捐款超過4.5億，行政院長蘇貞昌8日也做出三點指示，要求衛福部一定要「收好、管好、用好」。他強調，除了照顧傷患、為罹難者辦好後事，孩童未成年教育及其他各方面也都應該一體做好。

台鐵出軌意外發生後，衛福部在3日緊急設立賑災專戶接受捐款，至今已湧入25.9萬筆捐款，總捐款金額超過4.5億。

蘇貞昌表示，這次國人看到車上的乘客及兩位執勤的司機員受此災難，非常不捨，我們異常悲痛，「我特別感謝從當時到現在，社會各界、各部會、各單位，包括醫護人員、消防人員、救難人員、地方政府全力搶救、全力搶通，到現在不眠不休都還在崗位上」。

▲▼蘇貞昌8日主持行政院會時率全體閣員默哀，並鞠躬道歉。。（圖／行政院提供）

▲蘇貞昌8日主持行政院會時率全體閣員默哀，並鞠躬道歉。（圖／行政院提供）

至於各界捐助的善款，蘇貞昌強調，「請衛福部一定要收好、管好、用好，而且要公開透明，凡是政府依法令應該負擔的責任、費用，一毛錢都不能從這裡支付」，這個專款、專用要用在實際受傷、受難者，給實際可以領、需要的人。

蘇貞昌強調，本來照顧者應給予繼續照顧，比如孩童未成年教育及其他各方面，都應該一體能夠做好做到，而相關做法應該要有取決於大眾的特別委員會，就相關應該有的做法、應該有的法律上的規範，要有專業人員、律師、會計師、公正人士及家屬一起參與瞭解整個運作，並且公布所有的結果，非常期待社會的愛心，表現臺灣人的善良關懷用在這次受傷受難的同胞身上。

蘇貞昌說，這一次這樣的事件，希望對於台鐵未來怎麼樣的經營，才能讓這個肩負著偏鄉、肩負著人口稀少、交通正義，要求要到各個方面的做法能夠做好，就如蔡總統指示有關在台鐵要求做到的點，都請交通部相關規劃要出來。

「未來台鐵怎麼樣的經營模式、怎麼樣的企業有效管理，才能做好做到？」蘇貞昌說，希望台鐵本身、交通部及相關部會都要給予全力支持，讓我們痛定思痛、亡羊補牢，能夠把傷痛邁過去、讓台灣交通安全便利，能夠做到更好。

▲▼408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

其他人也看了這些...

陳水扁讚林佳龍請辭　「樹立政務官典範」
徐國勇曝「與林佳龍機上對話」：第一時間他就說要負起政治責任
葉毓蘭提議永久保存「第8節車廂」：放在距離總統府最近的228公園

振興一下我們的美麗

ET快訊
在地人揭李義祥「私下真面目」！　他痛批冷血2關鍵
「保護乘客到最後」台鐵2分鐘影片悼念司機員　網淚：任務完成了
快卸載！「免費看Netflix」惡意App　竊取手機信用卡資
法國菁英為愛來台魂斷太魯閣　古查爾家屬抵現場哀戚相擁
發票中200元店員一句「這是千萬」　他嚇到：心臟快停

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美方關切「海軍投稿曝反匿蹤戰機雙基雷達」　邱國正大怒

柯文哲稱低薪事多是貪污溫床　侯友宜：最重要的是守住自己的操守

公司化有歧見　蘇貞昌：台鐵員工要體認「改革無可迴避」

快訊／李義祥判刑照拿標案　花蓮縣政府「3點聲明」批工程會甩鍋

共軍72天已派204架軍機擾台　運八反潛機47架、殲16戰機40架次

衛福部4.5億捐款怎用？蘇貞昌「三指示」 ：孩童未成年教育也該做

清明連假這2天上班「工讀生應拿雙倍薪」　雇主拒付恐挨罰100萬

政院拍板增「再公開傳達權」　大賣場電視播YouTube小心觸法

蘇貞昌為太魯閣號意外鞠躬道歉　「如緊盯疫情般盯台鐵改革」

李義祥判刑半年照拿標案　高虹安轟花蓮縣政府「應提報而未提報」

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

喝酒醉BMW自撞分隔島零件四散 低胸妹抱駕駛喊：不要動他我處理

鳳梨鼠薯被唱衰爆氣「現場封釘了！」　噴改車少年家：成熟男人不會並ㄅㄧㄤˋ叫

素描課拿「鄧紫棋美照」當考題　超低分作品網看呆…本人說話了！

穿梭變形車廂...血腥味中尋倖存者 搜救犬「確認各角落」來回不放棄！

退休老師傅指導！第8車廂終拖出　陳永郎低調：國家有難我就來了

美方關切「海軍投稿曝反匿蹤戰機雙基雷達」　邱國正大怒

柯文哲稱低薪事多是貪污溫床　侯友宜：最重要的是守住自己的操守

公司化有歧見　蘇貞昌：台鐵員工要體認「改革無可迴避」

快訊／李義祥判刑照拿標案　花蓮縣政府「3點聲明」批工程會甩鍋

共軍72天已派204架軍機擾台　運八反潛機47架、殲16戰機40架次

衛福部4.5億捐款怎用？蘇貞昌「三指示」 ：孩童未成年教育也該做

清明連假這2天上班「工讀生應拿雙倍薪」　雇主拒付恐挨罰100萬

政院拍板增「再公開傳達權」　大賣場電視播YouTube小心觸法

蘇貞昌為太魯閣號意外鞠躬道歉　「如緊盯疫情般盯台鐵改革」

李義祥判刑半年照拿標案　高虹安轟花蓮縣政府「應提報而未提報」

美方關切「海軍投稿曝反匿蹤戰機雙基雷達」　邱國正大怒

父母離婚棄養！3未成年弟妹「只靠20歲長姊」　她不堪重負走絕路

土耳其鑲金椅子是男性特權　歐盟第一女主席：那我呢？

阿根廷新恐龍「曾稱霸南美」！激似暴龍　怪奇命名被酸爆

瑤瑤曬黑長怎樣？ 「實測結果出爐」本尊笑瘋：真的像薔薔

在地人揭李義祥「私下真面目」！工程界地位曝光…他痛批冷血2關鍵

「工藤新一」人氣旺　陸服飾、健身器材業爭奪搶註冊商標

孫藝真、張柏芝雙仙對決！「全身撞衫」逆齡顏值遇強敵　網：太精彩

柯文哲稱低薪事多是貪污溫床　侯友宜：最重要的是守住自己的操守

「保護乘客到最後！」台鐵2分鐘影片悼念司機員　網淚：任務完成了

政治熱門新聞

李義祥今年2月早被判刑　高虹安轟林佳龍：還要我提供資料？

葉毓蘭提議228公園保存「第8節車廂」

台鐵公司化待凝聚共識　政院改革策略曝光

人老車老公司老！劉寶傑：台鐵多可怕

為何不讓林佳龍立刻下台？　藍委曝蔡英文算計

環狀線北環段恐釀「貨櫃車撞捷運」　詹順貴：為某人政績蠻幹到底

李義祥釀禍最多判5年？李柏毅曝關鍵

接棒林佳龍掌交通部？　王國材吐出兩字

國民黨轟「台鐵改革拿命當賭注」：蔡英文交欺騙的成績單

邊坡監測系統延宕2年　江啟臣轟蘇貞昌

徐國勇曝「與林佳龍機上對話」

李正皓曝「東新營造」黑歷史：落石砸工人慘死

「象牙塔的台鐵改革宣言」　游盈隆嘆：蔡政府表現比想像差很多

獨／悠遊卡總座邱昱凱年薪300萬挨轟　柯市府定調改成月薪14.3萬

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌：台鐵員工要體認「改革無可迴避」

蘇貞昌：台鐵員工要體認「改革無可迴避」

太魯閣號出軌意外造成50人死亡、216人輕重傷的意外。交通部在8日行政院會報告「太魯閣號事故處理情形及東部鐵路建設」，針對台鐵改革方向有歧見，院長蘇貞昌說，「台鐵員工要體認，改革勢在必行，無可迴避」，如果有任何責任追究，也請交通部、法務部，對於台鐵有任何疏失或者是其他責任，也要勿枉勿縱。

李義祥判刑照拿標案　花蓮縣政府批工程會甩鍋

李義祥判刑照拿標案　花蓮縣政府批工程會甩鍋

這2天上班應拿雙倍薪　雇主拒付恐挨罰百萬

這2天上班應拿雙倍薪　雇主拒付恐挨罰百萬

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

法國菁英古查爾家屬抵事故現場哀戚相擁

蘇貞昌為太魯閣號道歉　「台鐵改革要加速」

蘇貞昌為太魯閣號道歉　「台鐵改革要加速」

關鍵字：

太魯閣號出軌台鐵清明節行政院蘇貞昌

讀者迴響

熱門新聞

台中少女裸躺望高寮　遭6人輪流灌醉扒光

越晚越濕涼！今起3天防大雨　颱風下周恐生成

素描課拿鄧紫棋當考題！超低分作品本人看到了

台積電捐衣服給一線！媒體人揭細心原因

救命電話直通「調度所」　16秒前通報太魯閣可煞停

楊丞琳準備回台！道別李榮浩：盼不用再等300天

新疆貴賓犬掉入「狼撕咬地獄」

台南自強號擦撞行人　警消救援

深夜激戰！20多歲女「噴泉式爆血」送醫　內診椅紅一片

20萬起家！PTT股神賺上億　祕訣曝光

李千那認愛是元介！男方見過小孩

方志友耍大牌！藍心湄站後方白眼

太魯閣4罹難者刷卡購票　總計獲賠7000萬

女兒慶生「弟弟搶吹熄蠟燭」　陳泱瑾1句話安撫…網戰翻

HowHow士林夜市巧遇「五月天阿信擺攤」網看呆

更多

最夯影音

更多
倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫

倖存者「老天留命要我幫更多人」　台鐵急促3嗚笛出軌1家4口逃死劫
1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

1家4口3死...愛犬看新聞嗚咽流淚　追思會「激動親吻獨活母」惹鼻酸

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

太魯閣號最慘第8車廂一度卡住　70歲老師傅指導工人連夜移出

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

折成ㄑ字留掌印！車廂內部曝　司機員座位消失「從名牌辨識」

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

應采兒神模仿陳小春「覺得自己超牛」　被問幹嘛在一起...她肉麻：我就愛他唄！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面