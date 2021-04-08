衛福部4.5億捐款怎用？蘇貞昌「三指示」 ：孩童未成年教育也該做

▲408次太魯閣號出軌事件DAY6，和仁車站停放事故列車車廂。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外造成50人死亡、216人輕重傷的意外。對於衛福部接受各界捐款超過4.5億，行政院長蘇貞昌8日也做出三點指示，要求衛福部一定要「收好、管好、用好」。他強調，除了照顧傷患、為罹難者辦好後事，孩童未成年教育及其他各方面也都應該一體做好。

台鐵出軌意外發生後，衛福部在3日緊急設立賑災專戶接受捐款，至今已湧入25.9萬筆捐款，總捐款金額超過4.5億。

蘇貞昌表示，這次國人看到車上的乘客及兩位執勤的司機員受此災難，非常不捨，我們異常悲痛，「我特別感謝從當時到現在，社會各界、各部會、各單位，包括醫護人員、消防人員、救難人員、地方政府全力搶救、全力搶通，到現在不眠不休都還在崗位上」。

▲蘇貞昌8日主持行政院會時率全體閣員默哀，並鞠躬道歉。（圖／行政院提供）

至於各界捐助的善款，蘇貞昌強調，「請衛福部一定要收好、管好、用好，而且要公開透明，凡是政府依法令應該負擔的責任、費用，一毛錢都不能從這裡支付」，這個專款、專用要用在實際受傷、受難者，給實際可以領、需要的人。

蘇貞昌強調，本來照顧者應給予繼續照顧，比如孩童未成年教育及其他各方面，都應該一體能夠做好做到，而相關做法應該要有取決於大眾的特別委員會，就相關應該有的做法、應該有的法律上的規範，要有專業人員、律師、會計師、公正人士及家屬一起參與瞭解整個運作，並且公布所有的結果，非常期待社會的愛心，表現臺灣人的善良關懷用在這次受傷受難的同胞身上。

蘇貞昌說，這一次這樣的事件，希望對於台鐵未來怎麼樣的經營，才能讓這個肩負著偏鄉、肩負著人口稀少、交通正義，要求要到各個方面的做法能夠做好，就如蔡總統指示有關在台鐵要求做到的點，都請交通部相關規劃要出來。

「未來台鐵怎麼樣的經營模式、怎麼樣的企業有效管理，才能做好做到？」蘇貞昌說，希望台鐵本身、交通部及相關部會都要給予全力支持，讓我們痛定思痛、亡羊補牢，能夠把傷痛邁過去、讓台灣交通安全便利，能夠做到更好。

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