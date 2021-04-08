快訊／李義祥判刑照拿標案　花蓮縣政府「3點聲明」批工程會甩鍋

▲工程會主委吳澤成、交通部次長王國材。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

「義祥工業社」負責人李義祥早在今年初被判關半年，卻遭爆仍接下花蓮縣政府標案，公共工程委員會主委吳澤成8日在立法院答詢時表示「如果確定有判決，但沒有通報，是花蓮縣政府的問題」，對此，花蓮縣政府發表三點聲明，痛批工程會張冠李戴、甩鍋地方政府，強調得標廠商有無轉包，或是非法行為，應由承辦機關台鐵局查核，或主管機關公共工程委會查核，非花蓮縣政府。

行政院公共工程委員會8日專題報告指出，義程營造在104年間履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經法院判決有罪，但因為花蓮縣政府沒有啟動停權措施，工程會已函請花縣府做說明。

花蓮縣政府發表三點聲明如下：

第一、本次引起太魯閣408車次事故之臺灣鐵路管理局「鐵路行車安全改善六年計劃(北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程)」之得標廠商為「東新營造有限公司」，實非「義祥工業社」或是「義程營造」，相關得標廠商有無轉包，或是非法行為，應由承辦機關交通部臺灣鐵路管理局查核，或主管機關公共工程委會查核，非花蓮縣政府。

第二、「義程營造」在履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經花蓮縣政府主動移送檢調並提起告訴，經法院審理才在110年2月19日判決有罪確定，一切依據採購法相關規定辦理，倘在訴訟中尚未有罪定讞之廠商亦須通報，或是不同家公司卻同一負責人有問題要通報，工程會應修法統一規定讓全國遵守。

第三、工程會吳澤成主委立院答詢時，以張冠李戴，魚目混珠之方式，將重大工安意外之責任甩鍋花蓮縣政府，實為模糊焦點，企圖規避工程會應負起之責任，特此聲明。

其他人也看了這些...

►陳水扁讚林佳龍請辭 「樹立政務官典範」

►徐國勇曝「與林佳龍機上對話」：第一時間他就說要負起政治責任

►葉毓蘭提議永久保存「第8節車廂」：放在距離總統府最近的228公園

►振興一下我們的美麗