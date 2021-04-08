陳水扁讚林佳龍請辭　「樹立政務官典範」

▲前總統陳水扁出席。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵408車次太魯閣號出軌釀50死、逾200人受傷，是台灣70年來最嚴重鐵道事故，而交通部長林佳龍已向閣揆蘇貞昌提書面辭呈，負起政治責任，並承諾會做好事故後續需要做的事情。對此，前總統陳水扁讚揚，林佳龍在國人面前做了民主政治最好的示範。

陳水扁8日在臉書發表一篇《喜見政治責任是何物》的貼文，開門見山寫道「為林佳龍部長喝采」。陳水扁認為，台鐵發生70年來最重大死傷事故，林佳龍第一時間向總統、閣揆表達負起政治責任的基本態度，應獲得全民的肯定與支持。

陳水扁表示，2000年7月22日「八掌溪事件」4名工人罹難，儘管當時《災害防治法》才上路3天，但時任身兼中央災害防救委員會主委的行政院副院長游錫堃，負起政治責任辭職下台，讓全民印象深刻並深表惋惜，而這就是政務官應有的政治風範。

「如今發生不幸的重大車禍，死傷慘重，政府當然要有人負起政治責任辭職下台。無關刑事犯罪或民事賠償的法律責任，也無涉督導不周的行政責任，當然更不用等到事故調查的最後結果出爐。」

對於林佳龍已提辭呈，陳水扁讚揚他勇於任事，一間扛責，且樹立政務官負起政治責任的應有擔當。陳水扁坦言雖有點不捨，但仍力挺林佳龍負責到底的明智決定。

陳水扁強調，真正民主時代沒必要造神，也沒有哪個職位非誰不可，該負責就負責，與做好與否沒有關係。民主政治就是責任政治，政治責任是何物？林佳龍在國人面前做了最好的示範，「讚啦！」

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