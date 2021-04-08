公司化有歧見　蘇貞昌：台鐵員工要體認「改革無可迴避」

▲蘇貞昌8日主持行政院會時率全體閣員默哀，並鞠躬道歉。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

太魯閣號出軌意外造成50人死亡、216人輕重傷的意外。交通部在8日例行院會報告「太魯閣號事故處理情形及東部鐵路建設」，針對台鐵改革方向有歧見，院長蘇貞昌說，「台鐵員工要體認，改革勢在必行，無可迴避」，如果有任何責任追究，也請交通部、法務部，對於台鐵有任何疏失或者是其他責任，也要勿枉勿縱。

蘇貞昌表示，台鐵遇此大難，做為交通運輸業者，對此慘重傷亡難辭其咎，做為政府責無旁貸，「我要代表政府向罹難者、家屬、傷者，深致歉意」。蘇貞昌說，經此變故，台鐵的改革更要加速，普悠瑪事故後，有關台鐵經總體檢有144項，迄今已經完成109項，更在去年責由副院長召會檢討。

蘇貞昌表示，7日總統更已裁示未來台鐵的改革方向，包括：強化台鐵組織功能調整、提升台鐵的安全管理和營運效率、解決台鐵的財務虧損，最後更要找出最適合台鐵的永續經營模式。

蘇貞昌指出，現在政府第一急切要對於台鐵的安全，一定要做最嚴格的盤檢，要確保安全才能通車，更要確保通車安全；要全面清查工區管理、工程發包，除臺鐵、交通部外，也請公共工程委員會及勞動部協助。

台鐵負擔全國運輸重任，加上台灣的地理環境和各個狀況不同，蘇貞昌說，我們的科技實力有能力做到可能全世界沒有，但台灣應該要來發展的智慧化監控及預警系統，只要鐵軌上有任何妨害通行安全之異物侵入，都能在第一時間和通行列車有所預警，讓它在最寶貴的時間內停止進行，「再多的費用，政府都願意負擔，請加快、加速，全面來進行」。

而針對台鐵的改革，蘇貞昌說，深知許多的包袱是歷史的包袱，許多的負擔是政策的負擔，政府沒有責由台鐵單獨承擔，未來，這一切的要求跟作為，會和緊盯非洲豬瘟、新冠肺炎疫情一樣，緊盯每一個環節、落實改革、加速進行，但有很多的改革，還需要立法院、社會各界一起來支持，希望全社會經此傷痛，都能夠共同支持台鐵的改革。

蘇貞昌說，台鐵的員工絕大多數兢兢業業，就像司機駕駛員跟助理駕駛員，這次監守崗位，遇此災難。我們會依立法院的決議，（入祀）烈士忠烈祠，也會鼓勵台鐵員工堅守崗位。

但蘇貞昌也強調，台鐵員工也要體認，改革勢在必行、無可迴避，如果有任何責任追究，也請交通部、法務部，對於台鐵有任何疏失，或者是其他責任，也要勿枉勿縱。

蘇貞昌說，政府深知東部民眾對交通不便的不平，這些年來政府非常重視東部交通的改善。在公路方面，像「南迴公路」、「蘇花改」，在前年底已克服一切困難提前通車，同時也陸續核定「蘇花公路的安全提升計畫可行性研究」經費高達近360億元，也對「花東縱谷公路安全景觀計畫（臺東段）」的改善編列140多億元等經費，再再都是為了要拓寬、改善東部公路的安全。

在鐵路方面，「南迴鐵路電氣化」，今年1月全線通車，從高雄到台東的車程縮短半小時，行政院特別核定了「花東鐵路雙軌電氣化」，高達近460億元，單軌變成雙軌後，更能夠增加座位、班次，縮短時間，代表政府對東部地區居民的交通要求，用心用力、真心誠意，蘇貞昌說，「但我覺得這樣還不夠」，還特別要求交通部、國發會、主計總處，要用更大的力量，加大、加碼、加快來改善東部交通上的需求。