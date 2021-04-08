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清明連假這2天上班「工讀生應拿雙倍薪」　雇主拒付恐挨罰100萬

▲▼北市勞動局長陳信瑜提醒，時薪制的工讀生在國定假日出勤工作，單日出勤若在8小時以內，雇主應發給雙倍時薪。（圖／北市勞動局提供）

▲北市勞動局長陳信瑜提醒，時薪制的工讀生在國定假日出勤工作，單日出勤若在8小時以內，雇主應發給雙倍時薪。（圖／北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

清明連假剛過，今年4月2日及4月5日的性質為國定假日，北市勞動局長陳信瑜提醒，依照《勞動基準法》第39條規定，時薪制的工讀生在國定假日出勤工作，單日出勤若在8小時以內，雇主應發給雙倍時薪，否則可依《勞基法》第79條第1項第1款，對雇主開罰最高100萬元罰鍰，並公布名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額，得不償失。

陳信瑜說明，民眾常利用國定假日出遊或返鄉探親，因此許多事業單位如量販店、超商、餐飲業者，較常會僱用時薪制工讀生來因應消費人潮，但工讀生仍是享有國定假日休假權益的，因此若時薪制工讀生於國定假日出勤工作，時數在8小時以內，工資應加倍發給，即針對出勤時數享雙倍時薪，若出勤超過8小時，應依照《勞基法》第24條規定，加成計發加班費。

針對薪資算法，陳信瑜表示，以時薪160元為例，工讀生若在國定假日單日出勤8小時，每小時應雙倍薪資，因此應發給工資2560元（160元×8小時×2=2560元）；單日若出勤超過8小時，第9至第10小時應每小時再給付3分之4倍薪資，即214元（160元×4/3=214元）；第11至第12小時應每小時再給付3分之5倍薪資，即267元（160元×5/3=267元）。

陳信瑜強調，若雇主在工讀生於國定假日出勤時，未給雙倍薪資，勞工可依《勞基法》第74條向雇主、主管機關（勞動局）或檢查機構申訴；勞動局可依《勞基法》第79條第1項第1款，對雇主開罰2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額。

至於網路上常有人討論，雇主聲稱「是工讀生主動要在國定假日上班」，因此未給予2倍薪資，北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，並無此事，只要時薪制工讀生有在國定假日出勤，就應該給雙倍薪資。

勞動局強調，北市勞工如果有遇到雇主未依法給付薪資時，可透過勞動局的「勞動即時通」系統，進行線上申請調解，勞動局將會協助爭取權益。

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