警察認證　她Bra真的有「人間凶器」...難怪每個月搬家

▲北市刑大逮捕2名男女共組販毒集團，每個月更換「毒窟」地點。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵二隊接獲線報，1名男子因毒品案遭通緝，逃亡期間還靠販毒維生，警方同步執行，發現另名女子與該男合租房子共組「毒窟」，還每個月更換地點，均挑選人多的大樓租屋藏匿。

警方調查，55歲的余姓男子，涉嫌在新北市販賣毒品，警方獲悉後前往逮人，並在租屋處外逮捕余男，並同步在新店逮捕正在交易的47歲許姓同夥，訊後將2人依毒品罪嫌送辦。

警方指出，余姓男子因毒品案遭通緝，但逃亡期間仍靠販毒維生，與許女共組販毒集團，互相拉攏上游拿貨，提供下游賣貨，當即組成「資源共享的」販毒集團。

余男、許女2人為了躲避警方追查，每1個月都會更換藏放毒品的「毒窟」，主要透過租屋網站尋找人潮眾多、沒有管理員會注意的大樓，再透過許女兒子上門租房。

警方強調，余男因毒品案遭通緝，逃亡了6個月之久，為了躲避警方查緝，每次返家都會先到租屋處附近勘查，是否有警方或可疑人士後才返家，但卻因此被警方認出上前逮人。

許姓女子則是在新店與藥腳交易時，被警方當場逮捕，並從內衣夾層中找到海洛因以及安非他命毒品，也在余、許2人租屋處內搜出毒品，共計查獲2包海洛因以及5包安非他命、磅秤、手機等證物。

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