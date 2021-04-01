清明假期返鄉出遊　台電桃園區處：3招節電撇步報你知

▲台電桃園區處提供節電小撇步。（圖／台電桃園區處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

清明連假即將到來，台電桃園區處1日提醒民眾，不論是準備返鄉掃墓或是連假出遊，不要忘記關掉家中沒有使用的電器用品，不僅可以省電節能減碳，還可以幫自已省荷包，一舉數得。

台電桃園區處提供以下3招節電小撇步﹕第一招：冷氣調高1度C，省電舒適笑嘻嘻。適宜的冷氣設定溫度，可以讓室內的空間不再炎熱，亦能達到節能省電的效果。冷氣的設定溫度建議為26-28度，並可搭配電風扇使用。設定溫度每調高1度，冷氣約可省下6%左右的電。

第二招：冰箱擺放8分滿，選好少開真環保。時逢佳節，家家戶戶一定準備各式各樣的美味佳餚，但冰箱內若擺放得太滿，也會造成耗電哦，冰箱內的物品放置的太滿，將使冰箱內的冷氣不易流通，冷氣不均勻，間接影響了它的運轉效率，造成浪費，而冰箱頻繁開關，冷氣易流失掉，壓縮機需再次運轉來達到我們的需求溫度，也是多餘的消耗。

第三招：待機電器，隨手關閉。連假期間出門在外，家中電器雖無人使用，部分電器還是會耗電，我們稱為待機電力，舉例來說：像是關機還亮著小紅燈的電視、有顯示時間的微波爐、收錄音機或音響、洗衣機、電腦及螢幕、會顯示溫度的冷氣機等，或是可使用搖控器開關電力的家電產品，都屬於「待機電力家電」，如連假外出，記得將待機電器關掉，才不會耗電，節能減碳又安全。

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