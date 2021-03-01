把稀土當「土」賣！　陸工信部：惡性競爭浪費寶貴資源

▲稀土是17種金屬元素的統稱，為目前全球最重要的戰略資源之一 。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

稀土作為全球重要戰略性資源，全球儲量最多的中國大陸近年不斷探索利用稀土作為外交籌碼，一度傳出要限制出口以換得在中美貿易下的談判空間。不過大陸稀土產量和出口量仍為全球第一。大陸工信部部長肖亞慶直言，「稀土沒賣出『稀』的價格，僅賣出『土』的價格，這是惡性競爭、競相壓價，使這種寶貴的資源浪費掉。」

▲大陸工信部認為企業將稀土當土賣，浪費寶貴資源 。（圖／路透社）

肖亞慶表示，工信部2021年1月份發布《稀土管理條例（徵求意見稿）》，主要是根據稀土長期發展的戰略和市場需求，以及在實際發展中存在的問題進行規範，藉此讓市場在配置資源中起決定性作用，同時，政府在維持市場秩序中也要發揮好作用，「有些國家指責大陸限制稀土出口，但實際上他們買到的稀土大部分都還是由大陸出口。」

對於大陸開採稀土衍生的問題，肖亞慶提到，稀土生產企業確實有不少環保問題，當地群眾反映非常強烈，「因為稀土市場好，就使勁地採、使勁地挖、使勁地煉，環境保護方面有很多反映。」

據了解，稀土作為不可再生的稀缺性戰略資源，是17種金屬元素的統稱，有「工業味精」、「新材料之母」等美譽，可應用於電子訊息、石油化工、冶金、機械、能源等行業，更因其在導彈、智慧武器、導航儀、噴氣發動機等軍事高新技術上的應用而受關注。

▲大陸是目前全球稀土產量和出口量第一的國家 。（圖／路透社）

肖亞慶坦言，「稀土」之所以得其名，是因為它為稀有的資源，現在無序的開採，造成資源的浪費，甚至只採最富裕的那塊，「中國話叫挖白菜心，把最好的採走了，資源綜合利用效率很差，從長期來看，用幾年沒有了，資源綜合利用也會有問題。」

肖亞慶強調，大陸工信部將履行職責，就產業鏈的國際分工、經濟的全球化佈局，應對在經濟發展過程中、在市場發展過程中資源、能源、產品各方面的需求，「主要是針對我們當前自己存在的一些問題，推動進一步的、健康的、可持續的發展。」