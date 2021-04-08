中國人權問題成焦點！北京冬奧恐遭抵制　學者：美中關係受考驗

▲哥倫比亞大學教授黎安友表示，美中將在台灣議題上持續激烈競爭，存有爆發軍事衝突的風險。（圖／翻攝自哥倫比亞大學官網）

文／中央社記者尹俊傑紐約7日專電

美國學者柯慶生今天表示，2022年北京冬季奧運與新疆人權議題掛鉤，美國參賽遭遇國內壓力。多國如決定抵制，中國恐因民族主義情緒高漲而強烈反彈，美中關係面臨重大考驗。

紐約哥倫比亞大學政治學教授黎安友（Andrew Nathan）則說，「中國威脅」令人憂心，特別是在台灣議題上。中國實現兩岸統一的決心堅定，美國遵循自身政策有充分理由協助台灣，美中將為此持續激烈競爭，存有爆發軍事衝突的風險。

哥大美東時間7日舉辦視訊研討會，邀請教授柯慶生（Thomas Christensen）、黎安友、高琴、呂曉波、李本（Benjamin Liebman）探討美國總統拜登1月上任後的美中關係前景。

▲北京冬奧將在一年內舉行，多國卻恐因人權問題對其展開抵制行動。（圖／達志影像／美聯社）

曾任國務院亞太副助卿的柯慶生說，拜登政府將延續與中國競爭的戰略，但調整做法，更強調美國擁有同盟與夥伴的優勢。美國將和同盟與夥伴一同關切中國經貿、人權、安全作為，修復前總統川普執政時受損的同盟關係初步「相對成功」。

但他警告，拜登政府似乎延續保護主義，對多邊經貿外交沒有太大興趣。如果沒有多邊貿易協定強化美國在東亞的地位，很難形成基於同盟的對中戰略。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）3月訪台時，美國駐帛琉大使倪約翰（John Hennessey-Niland）隨行，成為1979年中華民國與美國斷交以來首位訪台的現任美國大使。

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