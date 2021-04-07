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李正皓曝「東新營造」黑歷史：落石砸工人慘死　依舊爽接標案

▲▼李義祥承包鐵路安全改善計畫，卻因工程車滑落遭太魯閣號撞上，釀48死，被依過失致死罪送辦，鄰居阿姨為他喊冤 。（圖／記者陳以昇攝）

▲李正皓持續起底東新營造黑歷史。（圖／記者陳以昇攝）

記者林彥臣／綜合報導

台鐵太魯閣號2日撞上滑落邊坡的工程車，造成50死罹難的悲劇，政論名嘴李正皓持續起底掛名施工廠商的「東新營造」，過去曾經發生過外包工程給其他廠商，卻因為工地防護不周，造成造成一名工人慘死，但是東新營造在官司過後，幾乎沒有任何影響，依舊爽接標案。

李正皓臉書發文表示， 「東新營造的完美防火牆：外包工程」，大家都知道，這次花蓮太魯閣號事件中揭露了台灣營造業的陋習，外包文化，站在業主的角色，工程外包後不僅省事省力，如果出了事，還可以順勢切割，而東新營造就是其中的高手高手高高手。

李正皓指出， 這次不是東新營造第一次外包出事，民國95年，東新營造就曾經因外包工程而出意外，直接導致一名外包員工在工地邊坡上從事噴漿護坡之點焊鋼絲掛網作業時，因邊坡崩塌，被上方掉落之土石擊中胸部，因胸腹腔內出血於不治死亡。

李正皓強調，「當時的工地安全防護有多離譜？」判決書上寫的清清楚楚，不要說邊坡倒塌支撐保護了，雇主連最基本的「安全帽」都沒有提供。

▲▼判決書顯示，東新營造在民國95年曾發生重大工安意外。（圖／翻攝自花蓮地方法院）

▲判決書顯示，東新營造在民國95年曾發生重大工安意外。（圖／翻攝自花蓮地方法院）

李正皓說，如此重大工安意外判決結果卻是，「東新營造聘用的工地主任乙○○ 與外包廠商甲○○因業務上之過失致人於死，處有期徒刑六個月，得易科罰金」，每日以新臺幣900元計算，換句話說，一條人命只值16萬2000元。

李正皓感嘆，至於東新營造有什麼損失影響？完全沒有，依舊是甲級廠商、依舊爽接花蓮縣府與中央的案子，這就是台灣營造業外包文化最諷刺的風景。

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