「火車翻覆蘇貞昌沒震怒」　賴士葆：台鐵局長沒你要的人馬？



▲行政院長蘇貞昌 。（資料照／記者李毓康攝）



記者蕭羽耘／台北報導

台鐵408次太魯閣號列車翻覆釀50死，國民黨立委賴士葆今天諷刺，行政院長蘇貞昌面對台鐵半世紀最嚴重的事故，只表達很遺憾致上最大歉意，為什麼選擇性的不震怒？台鐵3個月來群龍無首，是因為不是蘇貞昌要的人馬嗎？

賴士葆在臉書上細數蘇貞昌以往震怒的事件，包含米塔颱風無法立即連線縣市長、台灣充斥大陸製口罩、桃機員工接待觀光局官員兒子遭染疫等。他表示，蘇貞昌常刻意彰顯霸氣嚴厲、官威十足動輒震怒，但意外奪了50個寶貴的生命，行政院難辭其咎，蘇貞昌選擇性的不震怒、避而不談究己，完全不動氣、不發怒，太冷血與不合人性。

賴士葆抨擊，蘇貞昌因為要認真檢討行政疏失，以及監督不周，他要負政治責任，但戀棧不想下台，所以動心忍性，不敢苛責交通部，否則行政院拖不了關係。他質疑，交通部送上來的局長為什麼不批，以致台鐵三個月來都是群龍無首，因為不是蘇貞昌要的人馬嗎？就像財政部呈報的公股行庫董總不是心中屬意的人選就不批？台鐵總體檢報告被放生，交通部自行上網公告，發言人羅秉成還要狡辯再三更顯得心虛。

他表示，蘇貞昌手伸太長一把抓，整個行政院的組織文化就是凡事都要蘇貞昌拍板。然而，疫苗採購至今尚未搞定、勞保快要破產不敢談改革、漏水流失率多年未改善；而至今旱象更嚴峻，且能源政策荒腔走板，看得出來蘇貞昌很不想走，因此放任台鐵擺爛。