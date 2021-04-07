蔡英文宣示台鐵改革2任務　謝寒冰：從頭到尾都是空話、廢話

▲受損的408次太魯閣號車廂停放在和仁車站。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

台鐵408次太魯閣號2日出軌釀50死、逾200人受傷，社會湧現台鐵改革的聲浪，身兼民進黨主席的總統蔡英文7日宣示，首要是解決台鐵組織文化，其次為解決台鐵財務虧損，但她未正面回應外界關注的台鐵民營化。對此，名嘴謝寒冰批評，從頭到尾都是空話，完全符合民進黨主席身分地位。

蔡英文7日在民進黨中常會前表示，台鐵有沉重壓力與財務壓力，也肩負許多政策則和社會責任，確實需要改革，也是政府責任。普悠馬翻車事故隔年1月，政院對台鐵改革提出144件事項，至今已109項，「剩下的大多數，是需要一些時間來處理的項目，我們一定會逐步完成。」

蔡英文強調改革需要按部就班，首要工作是徹底解決台鐵組織文化問題，包括強化內部組織功能的調整，加強台鐵「運工機電」4大系統的橫向整合功能，改變層層上報，再層層下達的處理模式，讓區域內的問題可以在區域內解決，來提升台鐵的管理效率和安全性。

其次是解決台鐵長年虧損的財務。蔡英文指出，台鐵為了國家，經營許多無法獲利的鐵道路段，造成營運虧損，此外尚有員工退休、資產活化等問題，日積月累之下，造成內部財務龐大的負擔，不僅打擊員工的士氣，也讓台鐵的營運效率、安全都出問題。

蔡英文認為，要革新台鐵組織文化，若管理和安全的問題不解決，營運模式再怎麼調整，都無法滿足社會的期待；而當能良好管理台鐵的營運、提升安全的要求，並且改善財務困境，才會有更大的空間與彈性，討論最適合台鐵永續經營的模式。

對此，謝寒冰過臉書批評，知情蔡英文選在民進黨中央黨部宣布台鐵改革的重要談話，而非總統府時，本來想大聲自斥責，但後來發現，從頭到尾都是空話、廢話，「真是完全符合民進黨黨主席的身分地位啊」。

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