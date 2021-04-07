太魯閣號出軌意外　法務部：50死者相驗完畢，已發44死亡證明

▲法務部長蔡清祥稱許高檢署檢察長邢泰釗，以及花蓮地檢署檢察長俞秀端。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌意外，造成50人死亡，法務部7日公布目前全案辦理情形，其中50名死者均由檢察官、法醫相驗完畢，檢方也對44人核發相驗屍體證明書。另外花蓮地檢署也扣得行車紀錄器、文件等資料，進行比對中，未來將朝過失致死、違反《政府採購法》等刑責，進行偵辦。

法務部公布的資料指出，截至7日上午8點止，確認死亡人數計50人，亡者屍體均由檢方相驗完畢，其中6名尚未核發相驗屍體證明書，包括3名外籍人士、無名屍1名、大體不全1名、第六節車廂移出遺體1名，比對DNA確認中；其餘44人已核發相驗屍體證明書。

至於偵辦案件部分，檢方已經查扣相關行車紀錄等資料，刻由專家鑑識中，另外也搜索3處，並經被告同意扣得文件1批，並以被告李義祥有串證逃亡之虞向法院聲請羈押禁見。4月3日法院裁定交保，檢方即時抗告，花蓮高分院撤銷後，花蓮地院4月4日上午以有事實足認被告有滅證或串證之虞，裁定羈押禁見。

法務部長蔡清祥除了對本事件的罹難者表示遺憾以外，也對檢方、法醫研究所、調查局、犯保協會等單位的應變，表示高度肯定。他首先稱讚臺灣高等檢察署檢察長邢泰釗，在第一時間就統一指揮調度，協調相關檢察機關、法醫研究所、犯罪被害人保護協會全力動員。

另外蔡清祥也對花蓮地檢署檢察長俞秀端稱許，「俞（秀端）檢察長身先士卒，在第一線指揮所有的檢察官、檢察事務官、法醫師、書記官，馬不停蹄的在做，大家都看到她的辛苦，深獲蘇院長的肯定……她親自帶領著辦案團隊，來解決所有的問題，我也期待，未來年輕、有幹勁、有抱負的檢察長，用這個（俞秀端）作為一個典範。」