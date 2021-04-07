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幕後／政院建議蔡英文不提「公司化」　台鐵改革從「體質」著手

▲▼兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／民進黨提供）

記者陶本和／台北報導

台鐵的沈痾從國民黨執政時代，幾十年的問題，在普悠瑪事故、以及傷亡更為慘重的太魯閣事故後，台鐵內部即使不情願，恐怕也擋不住強大民意。因此台鐵體質改善、企業化改革、公司化與否等議題，也讓總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等府院高層更有一搏的動力。而蔡英文在7日也趁勢登高一呼，在不直接觸碰「公司化」敏感字眼下，啟動台鐵的「體質改革」。

在台鐵總體檢報告的簽核問題上，蘇貞昌、政院發言人羅秉成已多次反駁，而蔡英文在7日的談話中，也強調144項改革，已經處理了109項，並指出剩下的，是需要時間來處理的長程目標，這些長程目標，當然就是歷任政府都不敢碰的台鐵企業化變革。

這次事件後，台鐵在能量上確實略顯單薄，所以支持「公司化」的一派認為，這是蔡英文與蘇貞昌出手改革的好時機；不過，如果從「執行面」的角度出發，光是拋出公司化，就引發台鐵工會反彈，甚至揚言罷工，這無非帶給政院相當大的阻力。

據悉，在府院討論台鐵改革的過程中，執政團隊確實達成「應該改革」的共識，除了當前一直在進行的改善工作持續進行之外，台鐵應該要從「體質面」來進行調整。

首先，政院方面認為，「公司化」不能解決台鐵的所有問題，公司化不能一勞永逸，還可能因此衍伸更多問題；因此建議總統，不應再提「公司化」、「民營化」等太過簡化，且已經有既定模式的名詞，而是從公司治理、經營改革的角度出發，好比國營企業民營化，如中華郵政的模式。

尤其這次發生的意外，是發生在正在做邊坡改善中的工程，期間發生的工地管理問題，不是用「公司化」這個工具就能一次解決。所以，府院高層皆認為，台鐵應該從「體質面」來進行調整，包括從「內部組織文化」、「財務問題」2大層面來著手。

在「內部組織文化」部分，「運工機電」四大系統的橫向整合功能，改變層層上報，傳統八股官式文化，提高管理效率；在「財務問題」上，就從退休人員、資產問題來處理。

舉例而言，桃園市長鄭文燦就有提到，台鐵售票所得的93%都用於薪資與退休金，剩下的才用來支付其他經營革新工作。因此，從這一點就可以看到，台鐵在財務改革也是當務之急。未來在不影響員工權益的狀況下，勢必要由政府編列龐大預算來支應企業改造期間的所有成本。現在民氣可用，就剩下府院高層如何發揮政治智慧以及與工會間的協商手腕。

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