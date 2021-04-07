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邱昱凱升悠遊卡董座「年薪破350萬」？　柯文哲：沒拿到你要補貼？

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

被外界稱為「網軍頭」的邱昱凱，升任為悠遊卡公司總經理，其薪資備受外界關注。對於北市交通局量身打造「小凱條款」，董事會核定薪資報市府「專案核准」即可，年薪推估至少350萬元起跳的說法，台北市長柯文哲7日表示，自己也不曉得邱昱凱薪水多少，「萬一他（邱昱凱）沒拿到350萬元，你是要補貼他，還是怎樣？」

悠遊卡公司3月25日晚間宣布，悠遊卡投資控股股份有限公司（悠遊卡投控）及悠遊卡股份有限公司（悠遊卡公司）分別於25日召開董事會，決議通過悠遊卡公司董事長陳亭如免兼總經理，並升任投控總經理；而原悠遊卡公司總經理職務，由年僅33歲的管理群副群長邱昱凱升任。

由於邱昱凱過去曾替柯文哲操盤選舉，因負責網路宣傳，所以被封為「網軍頭」，隨後因為被爆出喬兵役事件，黯然離開北市府，並於2019年加入悠遊卡公司，如今再度高升悠遊卡公司總經理，引發外界熱議。

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北市長柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

針對外傳北市府制定「小凱條款」，使邱昱凱年薪至少350萬起跳，柯文哲7日出席瑞光社會住宅招租記者會時回應，自己不曉得邱昱凱薪水多少，不過事實上他們最近有針對「六大公司」（台北農產、漁產、花卉、畜產、台北捷運及悠遊卡公司）薪資做調整，「你說他（年薪）350萬元，那萬一他沒拿到350萬元，你是要補貼他，還是怎樣？大家先講清楚。」

柯文哲強調，自己不曉得邱昱凱薪水多少，只知道六大公司薪水有重新整理過一遍，不過每個人每年領幾個月薪資都不同，這個細節要問台北市政府秘書長陳志銘。

被問到邱昱凱薪水要多少才合理？柯文哲反擊，「這我怎麼知道？」自己當台北市長的薪水只有當台大醫生時的一半，而衛生局長黃世傑的薪水，還只有對方之前在業界的三分之一，甚至更低，老實講北市政務官的薪水比市價低很多，這很難回答。

柯文哲說，自己主張用新加坡方式，「薪水寧可高一點，但不用雇那麼多」，不過這是他的想法，但好像台灣都是要求每個人薪水低、做很多事，「到最後都只是製造貪污的溫床，我不太贊成。」

▼柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝）

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