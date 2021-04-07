「政務官要用勇氣採最有利標」　柯文哲：低價標是公務員不想負責

記者袁茵／台北報導

台鐵太魯閣號408車次2日發生出軌意外，造成50人喪命悲劇，前內政部長李鴻源提及，台灣政府標案若非特殊狀況，不然都採價格標（最低標），除了劣幣驅逐良幣，工程品質也低落，工程會應針對全國工程做總體檢。對此，台北市長柯文哲表示，政府用價格標，就是因為沒人要負責，政務官應要有勇氣採最有利標，「每個首長必須為自己的標案負責。」





▲柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

柯文哲7日出席瑞光社會住宅招租記者會，會中接受媒體聯訪。被問到關於李鴻源日前的建議，柯文哲表示，他上任後台北市就規定，超過2000萬元以上標案，要價格標需要市長專簽同意。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者周宸亘攝，下同）

柯文哲指出，政務官要有勇氣最有利標，以前為什麼全用價格標（最低標），就是因為沒人要負責，價格標就好；他自己後來遇過，底價低於10億元的標案，還有人敢標，後來果然就是倒閉、追加預算，「更慘！」

柯文哲認為，台灣公共工程要有勇氣用最有利標，每個首長必須為自己的標案負責，全部用價格標，就是公務員不想負責的結果。

至於外界熱議，支援太魯閣號搜救工作的搜救人員，可能出現創傷後壓力症候群，柯文哲提及，他們的搜救隊很有經驗，但不可諱言的是裡面有一些年輕人，就像當時他們醫學系第一次上解剖課時，有些人當天就吃不下飯了，所以有創傷後壓力症候群的人，還是得處理一下。

其他人也看了這些...

►「看見事故列車現場觸目驚心」 林佳龍：我會永遠陪伴

►林佳龍立院報告太魯閣事件 道歉再表辭意「我會承擔一切責任」

►合約曝光！台鐵2年前就核可設置邊坡防護 藍委轟：這是人禍

►振興一下我們的美麗