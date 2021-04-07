柯文哲表態「願意接種AZ疫苗」　北市府將評估身體狀況

▲台北市長柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心7日表示，12日起開放第2、3類實施對象接種新冠疫苗，其中包括中央及地方政府防疫人員、高風險一線接觸人員，累計可接種人數為61.3萬人。身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲，也被列為第2施打順位，針對柯文哲是否有意願接種疫苗？台北市政府發言人陳智菡表示，若確定開放且不會佔用到醫護人員資源，柯文哲願意施打。

AZ疫苗3月22日開打，先針對新冠專責醫院一線人員接種，開打兩週至6日已進一步擴大接種對象至「所有第一順位醫事人員」，包含新冠專責醫院非第一線人員、其它醫院醫事與非醫事人員、診所、其它醫事機構職登人員、集中檢疫所人員等。

首批從COVA獲配AZ疫苗19.92萬劑4日上午運抵台灣，正在進行檢驗封緘，預計最快12日可完成並放行，不過這一批疫苗的效期比上一批短，只到5月31日，指揮中心也因此規劃加速接種對象。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中7日宣布，為加速提升群體免疫力，發揮疫苗最大使用效益，故自4月12日起，開放中央及地方政府防疫人員以及國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等高接觸風險工作者接種疫苗。

新冠疫苗第二優先對象的中央及地方政府防疫人員，當中包含維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員、衛生單位第一線防疫人員、邊境管制相關一線人員、居家隔離檢疫關懷工作一線人員、實際執行救災、救護人員、第一線海巡、岸巡人員、實施空中救護勤務人員等。

身為地方政府防疫人員的台北市長柯文哲，也被列為新冠疫苗第二優先對象。針對柯文哲是否會接種疫苗？陳智菡7日轉述，柯文哲表示打疫苗仍是既定方向，否則國門無法開啟，整體評估利大於弊，若確定開放，不會佔用到醫護人員的資源，他願意施打疫苗。

針對市府有無評估柯文哲身體狀況是否適合打疫苗？陳智菡表示，目前沒有評估，7日確定開放後，會進一步評估。