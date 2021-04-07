柯文哲8日施政報告！藍、綠黨團減少政治味　為太魯閣號罹難者默哀





▲台北市議會7日開議，為太魯閣號罹難者默哀1分鐘。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台鐵太魯閣號408車次2日發生出軌意外，造成50人喪命悲劇。台北市議會7日開議，議長陳錦祥在會議開始前提及，希望中央政府與台鐵可痛定思定，別再讓遺憾發生，並率與會官員、北市議員為罹難者默哀1分鐘；而關於新會期聚焦的議題，民進黨團、國民黨團皆表示，目前社會氛圍沈痛，盡量少一點政治，因此就各北市議員關切議題進行質詢。

台北市議會於7日下午開議，陳錦祥於會議開始前表示，由於上週發生台鐵太魯閣號出軌事故，造成多人死傷，其中也有台北市民傷亡，令人感到悲痛，他代表北市議會向死傷者、家屬致上最大哀悼及慰問之意，希望中央政府及台鐵可痛定思定，提升公共運輸安全為第一要務，不要再讓遺憾發生，並為罹難者默哀一分鐘。

而面對台北市長柯文哲將於8日、9日進行施政報告與質詢，國、民兩黨黨團是否有特別關注的議題？台北市國民黨團書記長王欣儀表示，經過中午黨團開會討論後決定，因為才剛發生太魯閣號重大意外，整個社會氛圍較沈痛，所以決定8日會提議，為罹難者默哀，並考量「少一點政治」，黨團不特別針對議題做程序發言杯葛，以默哀來取代，就由各議員自己關切的議題進行質詢。

北市民進黨團部分，台北市議員梁文傑則說，因為太魯閣號出軌事件，整個社會氛圍不適合做政治對立，大家就按照自己有興趣的議題去質詢；而悠遊卡公司人事案部分，會有1、2名民進黨籍台北市議員提起，但沒有要升高至政治對立的部分。

此外，北市民進黨團表示，針對有10位台北市民於太魯閣號事件中罹難，台北市議會民進黨團將捐贈20萬元，請北市民政局在發放市府急難救助金時，代為轉交家屬。

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