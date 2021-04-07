移工學校教避孕？被簡舒培批「污名化」　柯文哲：議員的話聽聽就好

記者袁茵／台北報導

台北市勞動局拋出新計畫，擬成立「移工學校」扭轉移工負面形象，但外傳台北市長柯文哲卻在晨會時語出驚人，提及「移工黑戶寶寶多，學校要教避孕」，引來台北市議員簡舒培痛批「污名化移工」。對此，柯文哲7日回擊，「有些議員的話，聽聽就可以了。」

▲柯文哲出席瑞光社會住宅招租記者會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

台北市勞動局將成立「移工學校」，推廣穆斯林文化，並透過課程、技能培訓扭轉外界對移工的負面印象，不過外傳柯文哲近期在晨會語出驚人，直指「移工黑戶寶寶太多，要教移工避孕」等言論。對此，簡舒培痛批，柯文哲缺乏性別意識，這種發言是標籤化、污名化移工，應檢討發言。

▲柯文哲。（圖／記者周宸亘攝，下同）

柯文哲7日出席瑞光社會住宅招租記者會，表示會設立移工學校，因為現在全台移工應有80萬人，台北市移工超過4萬人，還是得給移工設立類似社區大學，讓移工融入社會。

針對「移工避孕說」被批歧視，柯文哲表示，他不知道哪個地方有歧視，因為他們還是要誠實面對問題，台灣目前有5萬名沒有身分證的移工跑掉，這是很大的社會問題、國安問題；事實上從他2017年辦世大運時，就知道這件事情，但國家卻沒有處理此問題，「我們國家不需要發現問題的人、解釋問題的人，我們需要解決問題的人。」

柯文哲強調，台灣境內有超過5萬名沒有身分的移工，甚至還有人跑掉，「難道大家不覺得這是問題嗎？」這些人生下來的小孩子變成黑戶寶寶，儘管北市在南港有設立關愛之家處理該問題，但是源頭要處理，不能說源頭不處理，然後有一堆黑戶寶寶，「有些議員的話就聽聽就可以了，我們是解決問題的。」