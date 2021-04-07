爸爸特地來過生日！9歲女童目睹媽媽姊姊遭射殺...躲衣櫃崩潰報案

▲布朗斯維爾社區(Brownsville)發生4死命案。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約布魯克林一名9歲女童近來過生日，分居中的父親還特別前來，然而父親到場後卻開槍將媽媽和2名姊姊射殺，她害怕躲在衣櫃中才逃過一劫，崩潰打電話向警方報案。

事件5日晚間11時15分發生在布魯克林布朗斯維爾社區(Brownsville)，9歲女童報案時用顫抖的聲音表示，「爸爸要過來為我過生日，他開槍打死大家」。警方前往現場發現，3名受害人分別為45歲母親拉西妲(Rasheeda Barzey)、16歲女兒克洛伊(Chloe Spears)與20歲女兒索蕾(Solei Spears)，行凶的46歲父親約瑟夫(Joseph McCrimons)後來也開槍自殺，遺體在大樓外被發現。

紐約警察局長埃西格(James Essig)表示，「你能想像那種情景嗎？太恐怖了，女童得自己打電話報案，在衣櫃找到她時，她哭著說自己沒有收到禮物，聽到這種話讓人心碎」。

親戚透露，拉西妲與約瑟夫相戀長達20多年，過往沒有家暴紀錄，不過最近2人關係陷入困難，被殺死的2名女兒是拉西妲與前夫所生，存活下來的女童則是約瑟夫的親生女兒。警方目前尚不清楚犯案動機，案件正在調查中。

▼殘酷血案讓附近居民受到巨大打擊。（圖／達志影像／美聯社）

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