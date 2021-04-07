漢光37號演習7／12登場　佳冬戰備道擬操演戰機起降

▲漢光34號演習。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

國防部7日召開記者會公布「漢光37號」演習電腦兵推以及實兵演練的期程。作計室聯合作戰處處長林文皇少將表示，電腦兵推於4月23至30日舉行，每日連續24小時，採複合式兵棋推演；至於實兵演訓，則在7月12日起演習5天至16日。國防部未公布戰備道操演的地點，但據了解，今年可望在屏東佳冬戰備道，若成功執行，將是台灣首次有戰機降落佳冬戰備跑道。

國防部表示，依「中央流行疫情指揮中心」防疫指引，為降低感染風險，電腦兵推於4月23至30日，每日連續24小時，採「複合式兵棋推演」方式實施，並以最嚴苛的敵情威脅景況，由攻擊軍模擬敵犯台各種可能行動，設計演習想定，藉「JTLS電腦兵棋系統」，併用議題研討方式，實施防衛作戰推演與驗證。

對於實兵演習的部分，國防部指出，依敵武力犯台可能行動為想定，演練「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」等作戰進程，於7月12日至16日，在我海、空域及本、外（離）島地區，執行三軍聯合防衛作戰實兵操演，驗收部隊作戰訓練成效，並藉以強化「聯戰指揮機制」、「聯合戰力發揮」及「全民總力」運用等，精進國軍整體防衛作戰能力。

至於演習課目，國防部說明，依戰時景況設計，置重點於強化平戰轉換、指揮機制、戰力保存、整體防空、聯合制海作戰、戰備跑道戰機起降、聯合反登陸作戰、常後一體聯合國土防衛作戰等「實兵、局部實彈」操演，使三軍部隊熟悉戰場環境，熟練作戰任務與防衛計畫，勤訓剋敵戰法。