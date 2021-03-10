美印太司令「中國恐6年內攻打台灣」　將助台漢光演習！提升防禦

▲美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）表示，台灣是中國取代美國領導地位的首要目標 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

美國印太司令部司令戴維森表示，中國期望取代美國領導地位，片面改變區域現狀，台灣顯然是中國實現這項目標前的野心之一，這樣的威脅在未來10年，甚至6年內就可能顯現。

戴維森（Philip Davidson）今天出席聯邦參議院軍事委員會聽證會表示，相較於中國，美軍與盟邦在印太地區面臨的最大危機在於威嚇力的削弱。若沒有令人信服的威嚇力，中國將繼續採取行動，取代建立於國際秩序基礎上的既有規則，以及美方對自由開放印太地區構想所體現的價值觀。

因此，美方在印太地區必須證明有能力與意願，清楚向北京傳達透過使用武力實現其目標的代價太高。

多位參議員在聽證會上也提到台灣安全。對於共和黨籍參議員蘇利文（Dan Sullivan）詢及台海潛在衝突時間表，戴維森回應指出，中國正在加速實現野心，以取代美國和美國基於規則的國際秩序領導地位，這是中國長期以來一直希望在2050年前實現的。

他擔憂，這項時間表將提早，而台灣顯然是中國實現這項目標前的野心之一，這樣的威脅在未來10年，「事實上可能是未來6年中顯見」。

參議員史考特（Rick Scott）質詢是否同意必須阻止共產中國掌控台灣，戴維森表示，作為印太地區作戰指揮官，他有義務支持「台灣關係法」。從地緣戰略的角度，這對美國的全球地位至關重要。

▲美國共和黨籍參議員史考特（Rick Scott）曾重提法案，企圖確保台灣安全。（圖／達志影像／美聯社）

史考特在2月時重提「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），授權美國總統在特定目的下得以有限度動用武力，以確保和保護台灣免受軍事攻擊。

戴維森表示，過去40多年的戰略模糊政策協助台灣得以維持現狀，他同意應該定期重新檢視，並認為應持續穩定對台軍售，協助台灣有能力持續前進。

另外，對於參議員布萊克本（Marsha Blackburn）質詢台美軍事演習，戴維森表示，美方為台灣提供專業協助，提高防禦能力，印太司令部也會定期提供台灣漢光演習方面的協助，派出觀察員了解台灣國防、演習活動等，深化雙邊關係。

共和黨籍聯邦參議員霍利（Josh Hawley）日前在美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）提名聽證會上，曾獲希克斯認同美國應維持足以阻止中國對台灣造成「既成事實」（fait accompli）的能力。他今天同樣以此問題質詢戴維森，也獲得戴維森認可。

戴維森指出，中國步伐正在加快，這從中國在香港、南海、東海與台灣所採取的行動可以窺見。若中國得以片面改變區域現狀，他擔憂這樣的改變將是永久的。中國正在掃除阻礙，像是港區國安法與廢除一國兩制，這讓整個地區對中國的野心不寒而慄。

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