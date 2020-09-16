突擊艇操演翻覆中士阿瑪勒不治　海軍陸戰隊：全力協助追晉撫卹

▲海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

海軍陸戰隊今年7月在高雄左營進行聯合登陸作戰操演發生翻覆意外，造成2死1重傷的悲劇，但身負重傷的中士阿瑪勒．道卡度16日上午仍因多重器官衰竭，左營國軍醫院於上午9時40分宣告不治。對此，海軍陸戰隊表示，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

海軍陸戰隊99旅步二營7月3日上午在高雄左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演，其中一艘特戰突擊橡皮艇疑因海象突變，導致翻覆，艦上7官兵當場落海，造成2人死亡、1人重傷的慘劇。

重傷的中士阿瑪勒．道卡度被送往國軍左營醫院搶救，原先有呼吸心跳，後來狀況突然惡化，院方緊急替他裝上葉克膜續命。經過連日搶救阿瑪勒．道卡度於7月12日拆除葉克膜，雖然已經能夠自主呼吸，但呼吸、心跳都還相當微弱。

但在事件發生76天後，阿瑪勒．道卡度情況仍然相當不樂觀，最後因多重器官衰竭、心律不整及心室顫動搶救無效，院方於今天上午9時40分宣告不治，也讓整起操演翻覆意外最終釀3人死亡。

對此，海軍陸戰隊表示，7月3日執行漢光36號演習任務訓練「聯合登陸作戰」操演，意外落海的阿瑪勒．道卡度雖經國軍高雄總醫院左營分院專業醫療團隊，使用最好的醫療資源全力搶救治療，遺憾歷經2個月仍究還是未能挽回。

海軍陸戰隊強調，阿瑪勒．道卡度於操演中戮力戰訓、捨身救人、英勇殉職之事蹟，足為國軍表率，陸戰隊損失優秀菁英，深感悲慟與不捨，除向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

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