漢光操演翻艇中士阿瑪勒不治　蔡英文悲痛：全力協助家屬

▲海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

海軍陸戰隊今年7月在高雄左營進行聯合登陸作戰操演發生翻覆意外，當時造成2死1重傷的悲劇；而身負重傷的中士阿瑪勒．道卡度16日上午因多重器官衰竭宣告不治，國軍醫院於上午9時40分宣告不治。總統蔡英文聞訊後深感悲慟不捨，已指示國防部務必給予家屬最大的協助，處理後續治喪、追晉、撫卹等相關事宜，並期盼家屬節哀保重。

海軍陸戰隊99旅步二營7月3日上午在高雄左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演，其中一艘特戰突擊橡皮艇疑因海象突變，導致翻覆，艦上7官兵當場落海，造成2人死亡、1人重傷的慘劇。

重傷的中士阿瑪勒．道卡度被送往國軍左營醫院搶救，原先有呼吸心跳，後來狀況突然惡化，院方緊急替他裝上葉克膜續命。經過連日搶救阿瑪勒．道卡度於7月12日拆除葉克膜，雖然已經能夠自主呼吸，但呼吸、心跳都還相當微弱。

在事件發生76天後，阿瑪勒．道卡度情況仍然相當不樂觀，最後因多重器官衰竭、心律不整及心室顫動搶救無效，院方於16日上午9時40分宣告不治，也讓整起操演翻覆意外最終釀3人死亡。

總統府發言人張惇涵表示，蔡總統聞訊後深感悲慟不捨，也非常遺憾在經過兩個多月的救治後，阿瑪勒·道卡杜中士仍不幸殉職，但相信他捨身救人的英勇事蹟，不僅是國軍表率，更會深深烙印在國軍弟兄姊妹的心中。

張惇涵說，總統感謝國軍高雄總醫院左營分院的醫療團隊在這段期間的全力救治，已指示國防部務必給予家屬最大的協助，處理後續治喪、追晉、撫卹等相關事宜，並期盼家屬節哀保重。