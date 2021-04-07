選美皇后遭當眾扯皇冠…直接戴亞軍頭上！　原因竟是「她已離婚」

▲席爾瓦（左）竟被上屆冠軍強行摘下后冠。（圖／翻攝自Facebook／Pushpika De Silva）



記者張方瑀／編譯

斯里蘭卡最大選美比賽「斯里蘭卡夫人」冠軍出爐，由31歲的席爾瓦（Pushpika De Silva）奪下后冠。結果在頒獎之後，前任冠軍竟上前將皇冠強行摘下，戴到亞軍的頭上，並稱她早已離婚，不具有參賽資格，這也讓席爾瓦當場氣得轉身離去。

▲朱里將后冠戴到亞軍頭上，席瓦爾氣得轉身離開。（圖／翻攝自Facebook／Pushpika De Silva）



根據BBC報導，斯里蘭卡最大選美比賽「斯里蘭卡夫人」（Mrs Sri Lanka）4日選出冠軍，由31歲的席爾瓦奪下后冠，並在首都可倫坡（Colombo）的劇院舉行頒獎典禮。豈料，上一屆的冠軍朱里（Caroline Jurie）竟上前強行將席爾瓦的皇冠摘下，並直接戴到亞軍頭上，理由是席瓦爾已經離婚，不具有參賽資格。

▲席瓦爾目前和丈夫分居，獨自扶養兒子。（圖／翻攝自Facebook／Pushpika De Silva）



根據「斯里蘭卡夫人」比賽規定，參賽者必須維持婚姻狀態，不可以離婚；但隨後主辦方確認，席瓦爾目前僅和丈夫分居，兩人尚未離婚，所以仍將后冠還給席瓦爾。

席瓦爾也在臉書上表示，她的頭部有受傷，已經在醫院接受過治療，但她認為自己受到不合理且污辱的對待，因此將採取相關法律行動，「現在有很多像我一樣的單親媽媽在斯里蘭卡受苦，這頂王冠是獻給這些女性的，那些獨自扶養孩子的單身母親們。」

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