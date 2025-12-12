　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澤倫斯基：美提烏軍後撤、俄軍不動　設「自由經濟區」當緩衝

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基11日透露，美國在最新的和平提案中建議烏軍撤出頓內茨克州（Donetsk）部分區域，並在烏方掌控地帶設立「自由經濟區」作為俄烏兩軍的緩衝地帶，但俄軍則無需後撤。澤倫斯基強調，這項構想涉及領土讓步，他無「憲法」與「道德」上的權力放棄任何烏克蘭領土，相關議題最終應交由人民決定。

美方提「自由經濟區」方案　烏軍撤退、俄軍不動

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔向媒體記者說明，美方的最新提案屬於對先前「28點和平計畫」的修正版，但核心立場變化不大。他指出，「他們希望烏軍撤離頓內茨克州的部分地區，作為交換，俄軍不會進入這塊土地。他們稱之為『自由經濟區』，甚至說這是非軍事化區域。」

根據他說法，這片區域的管理權仍未有共識，美方對於「由誰治理這塊土地」的問題也沒有明確答案。澤倫斯基進一步指出，「為什麼只有我們要撤退？如果真要談折衷，那另一方也該朝相反方向撤同樣的距離。」

烏方反對領土交換　強調「公投決定」

澤倫斯基強調，領土問題不僅攸關主權，也關乎國家尊嚴，他堅決反對單方面撤軍。他表示，「我沒有權力放棄烏克蘭的土地。這件事必須由烏克蘭人民決定，無論是透過選舉還是公投，都應由人民作出最終選擇。」

他同時提到，目前烏克蘭與美方仍有兩個關鍵爭議點──頓內茨克州的領土歸屬，以及札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的管控問題。

美方推動「和平方案」　川普親派特使出面

根據美國最新方案，俄羅斯將撤出烏克蘭北部哈爾科夫州（Kharkiv）、蘇米州（Sumy）與第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）部分地區，但在南部戰線，包括札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫松（Kherson），雙方將「凍結現有戰線」。

2022年，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣稱正式併吞頓內茨克、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱與赫松等地，但實際上並未完全掌控。根據法新社援引美國「戰爭研究所」（Institute for the Study of War, ISW）分析，烏軍目前仍控制頓內茨克州約五分之一領土。

美方除了提出軍事與領土安排外，也建議由美烏共同管理札波羅熱核電廠，這座核電站是歐洲規模最大、現正由俄方佔領的設施。

川普急促「年底前定案」　歐盟被邊緣化

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）在談判過程中，試圖弱化歐洲盟友的角色，偏好由白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）與新任談判顧問、女婿庫許納（Jared Kushner）直接主導與俄烏的接觸。

澤倫斯基表示，儘管華府未設明確期限，但美方希望能在聖誕節前對協議輪廓有明確共識。不過他坦言，迄今仍未見俄方展現任何結束戰爭的意願。

烏軍仍在苦戰　俄軍宣稱再奪東部城鎮

在前線方面，俄軍憑藉兵力與火力優勢持續推進，並於11日宣稱已奪下頓內茨克州的希維爾斯克鎮（Siversk）。面對戰況與外交雙重壓力，澤倫斯基重申，「我們不會以犧牲主權換取短暫和平。」

12/09 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

大陸冷氣團明報到！下探10℃　4縣市有雨
勞保新制「年資不足15年」退休也能領到老　補1招合併
川普2.0國安戰略出爐　薛瑞福：強化台灣重要性
「童顏巨乳攝影師」睽違6年回來了！　越來越犯規
雲街出現了！冷氣團南下宣告初冬　一張圖看「全台大降溫」
OL「合意性交4個月」怒告侵犯貞操權　全因男子身分有詭
看好台積電2000元！　台股大師提醒「3訊號」出現快跑

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞

