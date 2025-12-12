澤倫斯基：美提烏軍後撤、俄軍不動　設「自由經濟區」當緩衝

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基11日透露，美國在最新的和平提案中建議烏軍撤出頓內茨克州（Donetsk）部分區域，並在烏方掌控地帶設立「自由經濟區」作為俄烏兩軍的緩衝地帶，但俄軍則無需後撤。澤倫斯基強調，這項構想涉及領土讓步，他無「憲法」與「道德」上的權力放棄任何烏克蘭領土，相關議題最終應交由人民決定。

美方提「自由經濟區」方案 烏軍撤退、俄軍不動

根據《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在基輔向媒體記者說明，美方的最新提案屬於對先前「28點和平計畫」的修正版，但核心立場變化不大。他指出，「他們希望烏軍撤離頓內茨克州的部分地區，作為交換，俄軍不會進入這塊土地。他們稱之為『自由經濟區』，甚至說這是非軍事化區域。」

根據他說法，這片區域的管理權仍未有共識，美方對於「由誰治理這塊土地」的問題也沒有明確答案。澤倫斯基進一步指出，「為什麼只有我們要撤退？如果真要談折衷，那另一方也該朝相反方向撤同樣的距離。」

烏方反對領土交換 強調「公投決定」

澤倫斯基強調，領土問題不僅攸關主權，也關乎國家尊嚴，他堅決反對單方面撤軍。他表示，「我沒有權力放棄烏克蘭的土地。這件事必須由烏克蘭人民決定，無論是透過選舉還是公投，都應由人民作出最終選擇。」

他同時提到，目前烏克蘭與美方仍有兩個關鍵爭議點──頓內茨克州的領土歸屬，以及札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）的管控問題。

美方推動「和平方案」 川普親派特使出面

根據美國最新方案，俄羅斯將撤出烏克蘭北部哈爾科夫州（Kharkiv）、蘇米州（Sumy）與第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）部分地區，但在南部戰線，包括札波羅熱（Zaporizhzhia）及赫松（Kherson），雙方將「凍結現有戰線」。

2022年，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣稱正式併吞頓內茨克、盧甘斯克（Luhansk）、札波羅熱與赫松等地，但實際上並未完全掌控。根據法新社援引美國「戰爭研究所」（Institute for the Study of War, ISW）分析，烏軍目前仍控制頓內茨克州約五分之一領土。

美方除了提出軍事與領土安排外，也建議由美烏共同管理札波羅熱核電廠，這座核電站是歐洲規模最大、現正由俄方佔領的設施。

川普急促「年底前定案」 歐盟被邊緣化

報導指出，美國總統川普（Donald Trump）在談判過程中，試圖弱化歐洲盟友的角色，偏好由白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）與新任談判顧問、女婿庫許納（Jared Kushner）直接主導與俄烏的接觸。

澤倫斯基表示，儘管華府未設明確期限，但美方希望能在聖誕節前對協議輪廓有明確共識。不過他坦言，迄今仍未見俄方展現任何結束戰爭的意願。

烏軍仍在苦戰 俄軍宣稱再奪東部城鎮

在前線方面，俄軍憑藉兵力與火力優勢持續推進，並於11日宣稱已奪下頓內茨克州的希維爾斯克鎮（Siversk）。面對戰況與外交雙重壓力，澤倫斯基重申，「我們不會以犧牲主權換取短暫和平。」