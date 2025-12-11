UNIQLO羽絨外套實測！　日YTer揭「今年最強款式」：CP值爆表

▲日本YouTuber實測UNIQLO羽絨外套。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

日本時尚YouTuber「まとめ」將UNIQLO所有羽絨外套全部購入，逐一親自實測之後，點名「無縫羽絨外套」正是年度必買聖品，堪稱CP值爆表。

日媒《日刊SPA!》報導，「まとめ」經常在YouTube 頻道「まとめチャンネル」等平台發布時尚資訊，也經營品牌、選物店、二手衣、網路媒體等多項服裝相關事業。

「まとめ」親自實測後表示，如果你還在猶豫今年要買哪件羽絨外套，強烈建議直接選擇售價14900日圓（約新台幣2990元）的UNIQLO「無縫羽絨外套」，不僅擁有潮流版型，很好搭配且機能優異，「就算原本預算很高的人，選擇這件也完全足夠。」

▲同編號商品在台灣UNIQLO官網售價3990元。（圖／翻攝uniqlo.com/jp）

根據「まとめ」介紹，這款羽絨外套採極簡設計，少了傳統羽絨外套的明顯車縫線，能夠有效阻擋冷空氣滲入，也無色彩拼接設計，口袋造型低調，拉鍊採隱藏式處理，雖是100%聚酯纖維，卻是霧面質感，讓整體外觀更顯成熟優雅。

在保暖機能方面，內裡採用90%羽絨和10%羽毛的黃金比例，且為蓬鬆度750FP以上的頂級羽絨，保暖夠力。此外，袖口及下擺均有收緊與抽繩設計，版型則是2025年流行剪裁，袖子較長、寬鬆但衣長適中，搭配高領設計，更有修飾臉型的效果。

「まとめ」特別推薦黑色款式，因為視覺顯瘦效果，能夠平衡羽絨外套的厚重感，「實用簡潔的設計，優異的材質質感，保暖性滿分。最重要的是，它是無縫設計，價格卻只要14900日圓，簡直是CP值爆表的價格設定。」