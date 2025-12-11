吃飯也燃脂！「負卡路里食物」越吃越瘦　4種蔬菜上榜了

▲規律運動與均衡飲食，仍是保持健康的原則。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

想減肥又怕餓肚子？韓媒報導指出，「負卡路里食物」（Minus Calorie Foods）能夠讓人吃得飽又不怕胖，關鍵在於這些食物本身熱量極低，消化過程中消耗的熱量卻非常大。

《朝鮮日報》指出，「負卡路里食物」並非讓人「越吃越瘦」，而是因為消化過程中耗費的熱量，幾乎等同於食物本身的卡路里，導致人體實際吸收熱量趨近於零。

芹菜、高麗菜、小黃瓜、花椰菜等蔬菜都是「負卡路里食物」的典型代表。此類食物有一項共同特徵，那就是「外皮堅硬、內部爽脆」。堅硬外皮富含人體無法消化的膳食纖維，促進腸胃蠕動、吸收熱量卻極低。爽脆口感則來自於50至70%的高含水量，也因此讓食物本身熱量偏低。

更有趣的是，「負卡路里食物」與其他食物一起攝取時，還能附著在碳水化合物或脂肪上，抑制其吸收。韓國畜產食品學會研究發現，將4%膳食纖維添加到每公克約390大卡的豬排中，可將熱量降至每公克350大卡。

除了蔬菜類，魷魚、雞胸肉、鮪魚、豆腐等低脂高蛋白食物也被列為「負卡路里食物」。蛋白質的複雜結合組織難以被消化酵素分解，因此消化時需要燃燒更多熱量。如果選擇少油的烤、燉或蒸的烹飪方式，效果會更好。

不過專家提醒，只靠「負卡路里食物」減肥並不可行，因為不足以提供維持日常活動所需的熱量，長期下來可能影響細胞再生能力和消化酵素分泌，仍建議規律運動搭配均衡飲食，才能健康瘦身。