2021「日本小姐」出爐！22歲關西女大生摘后冠　父親是競艇界傳奇名將

▲2021年第53屆日本小姐松井朝海。（圖／翻攝自missnippon.jp）

記者郭家榮／綜合報導

2021年日本小姐選拔賽最終結果於今（22）日出爐，由來自關西學院大學4年級女學生松井朝海贏得冠軍，據了解她的父親是日本競艇界的傳奇名將松井繁。

綜合日媒報導，第53屆的日本小姐大賽最終審查會於東京舉行，出身大阪的關西學院大學4年級女學生松井朝海擊敗其他12位入選決賽的選手，摘下2021年日本小姐的后冠。賽後松井朝海驚喜表示，現在因為新冠肺炎的影響，人與人之間很難面對面相見，但仍然可以透過發送簡訊或是網路進行各種工作，她的夢想是成為「時裝模特」，未來會持續精進、培養內在之美、外在之美，以及動作之美。

▲松井朝海和競艇界傳奇名將的父親松井繁。（圖／翻攝自IG／asami_miss_japan）

據了解，松井朝海的父親松井繁是日本競艇界的傳奇名將，生涯累計獎金38億2672萬日圓（約新台幣10億元）排行競艇界第一。對於有這麼一位傳奇選手父親，松井朝海表示，父親一定會非常開心，父女都成為了「日本第一」！父親的粉絲都一直期待兩人同時獲得冠軍，她也想達到這個目標，當她終於贏得大獎時，當下腦袋一片空白，如今，她要告訴每個支持她的人，她做到了！

▲2021年的日本小姐選拔取消泳裝評比，以和服來展現參賽者魅力。（圖／翻攝自IG／asami_miss_japan）

日本小姐選拔賽自1950年發起，有著悠久的歷史，歷屆的得獎者都活躍在各個領域，如擔任藝術家、電影導演、政治人物以及演員，其中女星藤原紀香就是1992年第24屆的日本小姐。選拔賽自今年起取消了傳統的「泳裝評比」，以「和服」、「長裙」以及「運動服」來展現參賽者的魅力，並在問答的階段表達她們的政策與對未來的展望。