俄羅斯恐5年內動武！　北約秘書長警告「必須備戰」

▲呂特對俄羅斯戰爭前景提出警告。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

北約秘書長呂特（Mark Rutte）12日嚴厲警告，俄羅斯可能在未來5年內對聯盟成員國發動攻擊，呼籲各國做好戰爭準備，「俄羅斯已經加劇針對我們社會的秘密行動。我們必須為我們祖父母或曾祖父母經歷過的大規模戰爭做好準備。」

呂特在德國柏林一場演說中，提出上述嚴峻警告。他指出，雖然北約防禦目前足以應對，但衝突就在歐洲「隔壁」，令人擔心「太多人悄悄自滿，感受不到急迫性」，強調盟國國防支出和生產必須快速提升，「我們的武裝部隊必須擁有保障我們安全的一切。」

呂特甚至直言，俄羅斯總統普丁並不真誠，而支持烏克蘭才是歐洲安全的保證，「試想一下，如果普丁得逞了，烏克蘭在俄羅斯占領之下，他的軍隊將威脅更長的北約邊界，對我們發動武裝攻擊的風險將大幅增加。」

▲烏克蘭馬力波（Mariupol）遭俄軍圍攻。（資料照／達志影像／美聯社）

BBC報導，呂特的警告呼應了西方情報機構對於俄羅斯意圖的類似說法，儘管這些主張都被莫斯科駁斥為歇斯底里。與此同時，美國總統川普正試圖結束烏俄戰爭，普丁本月稍早表示沒有計畫對歐洲開戰，但若歐洲想要或者挑起戰爭，他們「現在」就準備好應戰。值得注意的是，2022年20萬俄軍入侵烏克蘭之前，莫斯科也曾給出類似保證。

3年多來，俄羅斯經濟一直處於備戰狀態，其工廠大量出產無人機、飛彈與砲彈，所謂混合（hybrid）或灰色地帶（grey-zone）作戰，包括網路攻擊、假消息與出動無人機擾亂機場及軍事基地，今年在北約各國的發生次數及頻率漸增。

基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）報告顯示，俄羅斯軍工廠每月生產約150輛坦克、550輛步兵戰鬥車、120架柳葉刀（Lancet）自殺式無人機和50多門火砲。但分析人士指出，西歐工廠恐要耗費數年才能趕上俄羅斯的大規模武器生產。此外，法國和德國近期都著手重啟18歲青少年的志願役制度。