OL「合意性交4個月」怒告侵犯貞操權　全因男子身分有詭

記者黃翊婷／綜合報導

日本一名OL前年5月透過交友軟體結識男子阿健（化名），她明確表示自己不接受已婚男性，沒想到相處大約4個月之後，她才知道對方假裝單身，還在相處期間與自己發生性關係，憤而提告求償782萬日圓，最後獲判賠償151萬日圓。

▲OL被偽裝成單身的已婚男子欺騙，憤而提告求償。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

根據日本《讀賣新聞》報導，該名OL在2023年5月間註冊一款交友軟體，並在個人資料欄位中明確表示不接受已婚男性，阿健主動聯繫她，兩人一直保持聯絡，期間發生過性關係，沒想到大約4個月之後，阿健卻突然失聯。

OL進一步了解才知道，原來阿健早已結婚，她不滿阿健隱瞞婚姻狀況、假裝單身，侵犯到她的貞操權，因而決定向法院提告求償782萬日圓（大約新台幣157萬元）。東京地院法官河原崇人認為，阿健的行為確實對女方的貞操權造成侵害，於是判他應賠償女方151萬日圓（大約新台幣30萬元）。

依據日本「ベリーベスト法律事務所」網站介紹，貞操權是當事人免受不當干涉的性自由權利，如果有人明明已婚，卻謊稱單身並與他人交往，就有可能構成侵權行為，另外，承諾結婚卻無結婚意願、主動欺騙「我很快就要離婚了」等情況，也算構成侵權。