降落傘纏住機翼！　澳洲男「卡4500m高空」驚險畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

澳洲運輸安全局（ATSB）公布一段驚險影片，畫面拍下9月發生在昆士蘭州（Queensland）上空的意外，一名跳傘員在準備離機時，降落傘突然提前開啟並勾住飛機尾翼，整個人被懸掛在離地約1.5萬英尺（約4500公尺）的高空，場面驚險萬分。

根據CNN報導，ATSB調查報告指出，這名被代稱為P1的跳傘員，事發時與另外16人一同搭乘飛機準備進行高空跳傘。當他走到機門口準備起跳時，預備降落傘的拉環意外勾到飛機的襟翼，導致降落傘瞬間展開，強烈氣流將他往後拉飛，還撞到另一名跳傘員，導致對方直接墜落。

▲跳傘員在準備離機時，降落傘突然提前開啟並勾住飛機尾翼。（圖／翻攝自ATSB）



橘色降落傘接著纏繞在飛機尾部，P1整個人懸掛在尾翼下方。當時機師感覺到飛機突然抬頭、速度急降，起初誤以為飛機失速，直到被告知有跳傘員掛在尾翼上後才立刻減速調整。

報告指出，機師一度擔心飛機可能墜毀，緊急穩住機身後，機組人員指示其他跳傘員為安全起見儘快跳離，最終有13人離機，僅2人留下觀察受困的跳傘員。

懸掛在尾翼下的P1隨即取出隨身攜帶的掛鉤刀，割斷預備傘的繩索脫困。他花了不到1分鐘就成功切斷11條繩索，僅受到輕傷。

之後機師成功將飛機安全降落於昆士蘭塔利機場（Tully Airport），但報告指出，跳傘員的雙腿在過程中撞擊尾翼，導致水平安定翼（horizontal stabilizer）嚴重受損。

ATSB主席米契爾（Angus Mitchell）強調，雖然攜帶掛鉤刀並非法律強制要求，但在類似事故中可能會救人一命。負責此次活動的「遠北自由落體俱樂部」（Far North Freefall Club）也已修改規定，強制所有跳傘員攜帶掛鉤刀，並將事故影片納入未來的訓練教材中。