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他獲遺產買房給單親媽！　女友得知怒轟「媽寶」：我瞎了眼

▲▼愛情,情侶,男女,劈腿,分手。（圖／翻攝自pakutaso）

▲女友得知原PO將錢用來買房給媽媽後大發雷霆。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

實習記者陳妙津／綜合報導

一名男網友近日在臉書粉專「靠北女友my girl」發文表示，他自小在單親家庭長大，雖然家境不好，但母親仍努力工作養大他與妹妹，半年前爺爺突然過世，留給他一塊地，後來有幸被建商相中賣出，孝順的他決定拿這筆錢買房登記在媽媽名下，並將剩餘款項捐給慈善機構，結果交往2年的女友得知後大發雷霆不僅瘋狂打他，怒斥「你這媽寶，沒擔當」後就轉身離去，讓他委屈地問「我真的錯了嗎？」

原PO表示，小學時父親車禍過世後，母親靠著做成衣加工，一肩扛下家中經濟重擔，雖然從懂事以來，家裡一直都在租屋，但他心中十分感激，後來在朋友介紹下認識女友， 沒想到對方得知這筆意外之財後竟回，「錢我們可以結婚用啊，然後再買間房子、買台車，你媽跟你妹就繼續住租屋，大不了租金你付，不然買房買車剩下的錢就當給我的聘金」，自私說法讓他相當傻眼。

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▲▼ 鑰匙（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO不捨家人繼續租屋，決定要買房。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO不捨家人租屋生活，決定趁空閒帶著家人看房，買間房子登記在媽媽名下，剩下的錢則以爺爺的名義捐給慈善機構，幫助山區孩童就學， 沒想到女友得知後怒不可遏，痛斥原PO不尊重人，買房子、捐款的事情都沒有提前告知，還氣到用手邊的吹風機丟他，怒罵「你這媽寶，沒擔當，我真是瞎了眼」，隨後轉身離去。

女友瘋狂行徑讓原PO錯愕又委屈，不解自己究竟做錯什麼，「各位，小弟真的做錯了嗎？人家都說，陪男人走一輩子的是老婆，但是爸爸過世後媽媽就一直沒改嫁帶大我跟妹妹，小時候家裡沒飯吃，甚至窮的只能煮泡麵，我媽都只喝湯，她還常常做衣服做到三更半夜，只為了我跟妹妹的三餐，我真的只是想給媽媽和妹妹一個家」。

貼文一出，網友紛紛留言安慰，「你沒錯，錯在她太自私」、「你做得很對，很慶幸媽媽沒白養你」、「你完全沒錯啊，錢也不是她的，她在激動什麼，莫名其妙」、「一樣身為女生，我覺得你是對的，會孝順自己父母的，一樣也會孝順另一半的父母，恭喜你，有重新選擇的機會」、「你很好，是她配不上你」、「爺爺的地是神助攻，不僅改善了你的生活，也讓你看清一個人，真是幸運」。

 
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