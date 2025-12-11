　
電子入境卡標「中國台灣」！總統賴清德喊話後　南韓外交部回應了

▲總統賴清德出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德出席亞洲民主人權獎頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅翊宬／編譯

南韓從今年2月啟用電子入境卡系統後，旅客在選擇「出發地」與「下一目的地」時，台灣被歸類「中國（台灣）」，引發台灣政府強烈不滿。中華民國總統賴清德公開表達遺憾，呼籲南韓尊重台灣人民意志。對此，南韓外交部強調，南韓與台灣之間雖無邦交，但雙方維持非官方的實質合作一向穩定，此立場並無改變。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，對於台灣多次要求南韓政府更改電子入境卡名稱一事，南韓外交部發言人朴一在今（11）日例行記者會回應，韓方始終維持增進韓國、台灣之間非官方實質合作的既定立場，「未來仍持續增進（和台灣之間）的實質合作，在此一基本立場下（推動合作）」。

據悉，中華民國（台灣）外交部本月3日發表聲明，強調儘管已多次透過台灣駐韓代表處要求南韓政府更正電子入境卡出發地、目的地的名稱標示，但卻始終未能獲得南韓政府的官方回應，「標註為『中國（台灣）』，不僅與事實不符，恐怕還會讓台灣民眾造成混亂與不便！對於如此不友善的標示深感遺憾與失望。」

總統賴清德昨（10）日受訪時也提到，「希望南韓能尊重台灣人民的自我決定權」。台灣方面表示，在標示未獲修正前，將持續與南韓政府保持溝通。

▲▼入境卡把台灣列中國！韓：會再協調。（圖／e-arrivalcard）

▲南韓入境卡把台灣列「中國台灣」。（圖／e-arrivalcard）

韓媒報導指出，目前電子入境卡的設計呈現矛盾，儘管旅客護照國籍顯示為「台灣」，但出發地與下一目的地的分類卻將台灣納入「中國（台灣）」。此情況引發台灣民眾、航空旅客與政策研究界批評，要求南韓政府盡速統一標示、避免爭議。

與此同時，中國方面則對南韓的分類方式表示支持。國台辦發言人陳斌華在例行記者會上稱，「一個中國」是國際關係的基本原則，也是國際社會普遍的共識，暗示中國認同且支持南韓目前的標註方式。

南韓外交部則維持審慎態度，表示當局正持續「密切監控」此議題的媒體報導與最新變化，並在各種情況下進行整體評估。

電子入境卡標「中國台灣」！總統賴清德喊話後　南韓外交部回應了

日韓要聞南韓台灣中國台灣電子入境卡

