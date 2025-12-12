　
國際

世界最大「1.6萬恐龍足跡」驚人發現　空拍壯觀三指腳印

▲▼玻利維亞發現世界最大「1.6萬恐龍足跡」驚人發現，空拍壯觀腳印。（圖／達志影像／美聯社）

▲玻利維亞發現世界最大規模1.6萬恐龍足跡。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

古生物學大發現！傳說中，遍布南美洲玻利維亞中部高地的「巨大三指腳印」是超自然的大怪物爪子遺跡，如今科學家歷時6年調查，在「托羅托羅國家公園」（Toro Toro National Park）找到全球規模最大的恐龍足跡遺址，記錄了多達1萬6600枚獸腳類恐龍腳印，數量為目前世界之最，空拍畫面可見大片岩層布滿三趾足跡，畫面十分震撼。

這項研究由西班牙古生物學家埃斯佩蘭特（Raúl Esperante）領軍，團隊推估腳印形成於約6600萬年前，曾經統治地球的恐龍，在這片區域活動，包括暴龍在內的獸腳類恐龍在古代水道中踐踏、嬉戲，有些痕跡還記錄下，恐龍曾笨拙地嘗試游泳的動作，在柔軟的湖底沉積物中抓爪，留下另外1378個爪痕。

▲▼玻利維亞發現世界最大「1.6萬恐龍足跡」驚人發現，空拍壯觀腳印。（圖／達志影像／美聯社）

▲玻利維亞傳說「巨大三指腳印」是超自然的大怪物遺跡。（圖／達志影像／美聯社）

「世界上沒有任何地方能夠擁有如此大量的（獸腳類恐龍）腳印。」研究指出，恐龍在水位上升前爪子壓入泥中，這些痕跡因此得以保存，免於長達數世紀的侵蝕。托羅托羅足跡的密度與完整度在全球罕見，擁有所有的世界紀錄。

研究團隊推測，根據足跡的數量和分布模式，以及所有足跡都位於同一沉積層的證據表明，恐龍並未在現今的玻利維亞停留，而是沿著一條古代海岸「超級公路」從秘魯南部一路跋涉至阿根廷西北部。

足跡大小差異顯示，最高可達10公尺的大型恐龍，曾與只有32公分大小、雞一樣的小型獸腳類一起成群行動。至於為何恐龍聚集於這片風沙侵蝕的高原仍是一個謎，科學家表示，「可能是因為牠們經常造訪一個大型的古代淡水湖，並常在其廣闊的泥濘湖岸徘徊。」

12/09 全台詐欺最新數據

恐龍玻利維亞暴龍托羅托羅腳印

