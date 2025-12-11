　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

千人斬女優慘了！峇里島拍片激戰　印尼下令驅逐「列黑名單10年」

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 邦妮布魯將被印尼當局驅逐出境。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國成人片女星邦妮布魯（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）和拍攝團隊因涉嫌在峇里島違法製作情色內容，遭印尼移民局宣布驅逐出境，並列入黑名單至少10年。印尼移民局長溫納爾科（Heru Winarko）11日在記者會上表示，邦妮等人「濫用觀光簽證在峇里島拍片」，將在調查結束後立即遣返。

綜合《澳洲新聞網》等外媒，26歲的邦妮布魯今年稍早因聲稱在12小時內完成「千人斬」，與1057名男性進行馬拉松式性愛而引發話題，此次與3名英國籍工作人員前往峇里島，原本持觀光簽證入境，卻購買一輛藍色廂型車改裝成「啪啪巴士」（Bangbus）拍片。

當地警方上周突擊他們位於巴東的工作室，逮捕邦妮及17名男性，其中14名澳洲公民已無罪釋放。突擊當時邦妮團隊正拍攝一種「遊戲」，「獲勝者將與邦妮布魯共度春宵」，但經調查後「未發現任何色情元素。」

警方還發現邦妮購買的車輛沒有登記證，駕駛該車的英國男子也沒有國際駕照，兩人將於12日在登巴薩地方法院出庭應訊。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲ 邦妮布魯因12小時「千人斬」紀錄聲名大噪。（圖／翻攝自IG）

印尼當局調查過程中查扣專業攝影設備、保險套、壯陽藥物及USB隨身碟等證物，並在其中一人手機裡發現私人性愛影片，但因未對外傳播，不構成犯罪。移民官員指出，邦妮等4人涉嫌濫用居留許可，「利用KITAS工作許可證和觀光簽證進行商業內容創作。」

事實上，這並非邦妮首次因爭議行為被驅逐。她去年11月與澳洲成人片女星安妮奈特（Annie Knight）因類似爭議被斐濟當局遣返，該國移民部長當時稱此舉是為「維護斐濟的完整性與移民制度」，且邦妮去年還被撤銷澳洲簽證。

印尼擁有嚴格的道德法律，禁止婚外性行為、公共場所裸體等行為，違反反色情法最重可判15年有期徒刑及60億印尼盾罰金。匿名檢舉邦妮團隊的民眾表示，「色情在這裡是違法的，我們不希望邦妮在峇里島的集體性愛內容被發布到全世界，峇里島不需要這種宣傳。」

目前邦妮等4人護照已被沒收，未被拘留但受到嚴密監控，無法離開印尼。移民局強調，他們將在法院判決確定後執行遣返，並禁止入境印尼至少10年，期滿可能延長。

►12小時千人斬！女優峇里島拍片「激戰15男」被捕　最重關15年

相關新聞

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

正妹峇里島離奇亡！疑殺蟲劑2種中毒

中國成都25歲正妹遊客被發現半裸陳屍在峇裡島青年旅館，猝逝2個月後，死因依舊成謎。原以為是食物中毒事件，但隨著中毒人數增至20餘人，外界開始懷疑旅社使用的殺蟲劑才是元兇。目前當地警方已介入調查，但旅館目前照常營業。

陸25歲女遊客「半裸陳屍」峇里島青旅！

陸25歲女遊客「半裸陳屍」峇里島青旅！

峇里島包車「過彎失控」跌山谷　陸客5死

峇里島包車「過彎失控」跌山谷　陸客5死

陸企峇里島「暴龍懸崖」蓋電梯　當局喊卡

陸企峇里島「暴龍懸崖」蓋電梯　當局喊卡

澳男遊峇里島離奇溺斃　遺體心臟消失了

澳男遊峇里島離奇溺斃　遺體心臟消失了

峇里島成人片印尼移民邦妮布魯驅逐

