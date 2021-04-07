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社會 社會焦點 保障人權

「一定要讓他們回家」修復師4天努力　罹難母子檔6日送回台北　

▲台北市保案大隊6日清晨到花蓮殯儀館護送太魯閣號喪生的北市吳姓母子檔返家。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市保安大隊6日清晨到花蓮殯儀館，護送太魯閣號喪生的北市吳姓母子返家。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪、黃宥寧／花蓮報導

台鐵408車次太魯閣號花蓮清水隧道事故造成多人死傷，其中一對家台北市的吳姓（45歲）、蘇姓（8歲）母子因遺體殘缺較多，事故發生後難以辨認，所幸經過法醫研究所比對齒模辨認出身分，在花蓮殯儀館遺體修復師不眠不休4天努力下，成功將兩人遺體修補完成，讓母子以最有尊嚴的方式，走完人生最後一程。

▲台北市保案大隊6日清晨到花蓮殯儀館護送太魯閣號喪生的北市吳姓母子檔返家。（圖／記者張君豪翻攝）

修復師並將2人遺體冰櫃擺在一起讓母子團圓，而家屬看到遺體修復完成激動落淚，母子兩人遺體6日清晨在警方專車戒護下返回台北；台北市保安大隊小隊長林逢源表示，6日早上4點多即開始執行任務，前導車隊9時從花蓮市立殯儀館出發，約在中午12時許車隊一行抵達臺北市立第一殯儀館，警方和家屬陪同啟程時齊喊，「現在要帶你回家了！」

北市警方指出，台北市長柯文哲在事故發生後，相當關心受難家屬的協助，指示民政局、社會局及警察局，集結市府團隊之力量，通令以「立即通報、立即了解、立即協助」的方式處理；當天出動2輛警車負責前導殿後、護送靈車和陪同家屬順利北返。

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