鬼話王李義祥層層心機包真相　檢察長：事證已明「測謊非必要」

記者黃宥寧、林冠吟／花蓮報導

台鐵太魯閣出軌事故造成50死、217人輕重傷，肇因於義祥工業社的負責人李義祥所駕駛的工程車滑落邊坡跌進鐵軌，但李對案發過程交代不清、謊話連篇。花蓮地檢署檢察長俞秀端7日被媒體問到，是否對李義祥進行測謊，她認為「事證已掌握得很明確，不一定要測謊，但有需要的話還是會進行。」

▲檢察長俞秀端認為事證已掌握明確，對李義祥測謊已非必要。（圖／記者黃宥寧攝）



李義祥在案發後一開始，向台鐵方面強調工程已停工，他是自己一個人巡視工地，而滑落邊坡的工程車已確實停妥且拉上手煞車，不清楚工程車為何會滑落，同事還幫腔說連輪胎都卡好石頭，營造意外的發生「不可思議、超乎常人能因應」，事後卻被運安會重重打臉。

先是發現李義祥2日是前往工地施作「邊坡緩衝工程」而非停工，更被拍到工程車副駕駛座有人，明顯不是「一個人巡視工地」；而李自稱工程車有停妥且拉手煞車，卻被發現工程車滑落前引擎保持啟動，是滑落卡到樹叢才熄火。

而事發前，李涉未先報案通知台鐵前後車站阻止悲劇，而是忙著怕偷施工曝光，要吊車來吊工程車，悲劇發生後再以謊言層層包裹真相，至於當日為何要施工，也被爆是怕延遲工程挨罰。

針對相關事證，花蓮地檢署檢察長俞秀端7日被媒體問到是否會對李義祥進行測謊，俞秀端表示，相關事證已掌握明確，不一定要對李義翔測謊，但若有必要也不排除會再進行。花蓮地檢署也已組成專案小組，希望能夠在最快的時間內釐清事情的真相，以慰死者的在天之靈，撫慰家屬的傷痛。

至於現階段傳喚蒐證狀況，俞秀端則指出目前約談人數約有20人，但仍會隨證據掌握情形有變化，事發當天坐在李義祥旁副駕駛的身分也已經掌握，已派人拘提，但詳細細節仍有待偵辦。

而至於李義祥的財產查扣狀況，6日花蓮地院已核准查封李義祥旗下工業社等共3億7600萬財產，俞秀端說，財產查扣分為民事與刑事，民事會由相關求償機關來進行，而刑事部分則已做查扣保全。對於昨晚已將受損最為嚴重的第8節車廂拖出，她指出，檢察官已進入現場採驗完畢，至於肇事的工程車現在下落在哪裡，相關事證則會再交由運安會來做現場鑑識與還原。

▲太魯閣408次列車撞上義祥工業社的工程車，釀成台灣近半世紀以來最嚴重的鐵道事故。（圖／記者郭世賢翻攝）



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