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台鐵車票凍漲25年！網爆「支持調整」求改善困境：也許就不會出事

▲▼台鐵,台鐵司機,站務人員,勞工,一例一休,輪班制,變形工時,交通,大眾運輸,雙鐵,火車,鐵道,月台,區間快車,區間車,電聯車,通勤列車,列車長。（圖／記者李毓康攝）

▲台鐵車票有25年都沒調整過。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台鐵太魯閣列車日前發生出軌意外，網上出現許多檢討文，其中，就有人在PTT的Gossiping板上問卦「台鐵25年未調整票價合理嗎？」「台鐵是否該漲車票提升整體品質了？」指出台鐵如果增加經費，可以提高乘坐品質跟安全，還能補足人力、給夠薪資，也許就不會發生類似的憾事，話題引發網友熱烈討論。

有網友指出，台鐵從1995年9月以來就沒有調整過票價，「交通部2007年曾提報行政院，建議調漲票價，因碰到金融風暴，漲價計畫因此擱置」，但支出只會越來越高（人事），虧損擴大的情況下，做什麼事情都要跟銀行借錢，然後又支出利息，根本是惡性循環，「自然會壓縮其它支出，例如硬體提升、員工福利，重點是25年都沒調整票價民眾不覺得奇怪哦？真的合理嗎？」

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另一位網友則表示，「15年前，桃園到台北不用40元，現在一樣不用40元。正確來說根本沒漲過。」直說台鐵長期凍漲車資，導致基層員工可能連加班費都拿不到，更別提起薪，「人手不夠，沒辦法增加更多人力，所以只好把許多事務大量外包。」

▲▼台鐵搶救遇最大難題！70歲老師傅「到場指點」　救出最慘第8車廂。（圖／記者黃國霖攝）

▲不少人認為，票價調漲若能改善台鐵困境，也許就不會發生憾事。（圖／記者黃國霖攝）

儘管台鐵近幾年仍然有招考營運人員，但還是不夠補人力長期不足的缺，「稍微搜尋一下這幾年台鐵的新聞，也可以發現無論是裡面的員工問題、工安事故等等，也開始越來越多了。」他最後強調，「如果車票漲，基層員工整體福利提升，當然是沒問題」，但現在票價都不漲，要求卻越來越多，「台鐵是不是該漲車票來提升整體品質了？」

本站7日報導《「人老車老公司老」每天開門就賠400萬！劉寶傑驚呆：台鐵多可怕》，政論節目《關鍵時刻》6日就在檢討次此事。劉寶傑提到，台鐵每天一開門就賠400萬元，缺額甚至缺到1900人，「差到這麼多人還能運作嗎？」資深媒體人姚惠珍則指出，打開台鐵的整個財務狀況，就會發現可以用7個字形容：「人老車老公司老」，因此導致歷史不斷發生，台鐵光是講虧損金額就高達1300億元，每一年光支付勞工退撫金就45億元，又沒有錢支付，還得跟銀行借錢，累計的利息一年就8億元。

看到討論貼文後，不少人也很支持漲車票錢，「我以前也常常搭火車，現在我支持台鐵漲價改善經營困境」、「我個人支持調整救台鐵困境」、「調整的票價能做很多事。」但就有網友指出，這不是說漲就能漲的事，「老實說，增加200%也解決不了問題」、「先提高品質再漲，不然可能選擇直上高鐵還比較快又舒適」、「不是錢的問題，錢再多，管理不善也一樣」、「每次要漲價就立委出來吵啊！」

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